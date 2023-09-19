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الفايز يبحث العلاقات الثنائية مع السفيرين الأميركي والتشيكي

9/19/2023 2:26:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة يائل لمبرت، أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بمختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الفايز بحضور مساعد رئيس المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الأميركية العين علياء بوران، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى ضرورة تطويرها، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة وتمكين شعوبها من الأمن والاستقرار.

وعرض الفايز مواقف الأردن الثابتة تجاه مختلف قضايا المنطقة، والجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لإنهاء الصراعات فيها وفق الأطر السياسية والحوار.

بدورها، أكدت السفيرة الأميركية أنها تتطلع لتعزيز علاقات بلادها مع الأردن والبناء على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

كما التقى رئيس مجلس الأعيان في مكتبه اليوم، سفير الجمهورية التشيكية لدى المملكة أليكساندر سبوريش، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأهمية بذل المزيد من الجهود الدولية لحل الصراعات والأزمات السياسية والأمنية فيها، وتمكين شعوبها من العيش بأمن واستقرار.

وعبر الفايز عن اعتزاز الأردن بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، التي تقوم على الاحترام المتبادل لما فيه خدمة المصالح المشتركة.

من جانبه، عبر السفير التشيكي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات القائمة مع الأردن وحرصه على إدامة التعاون المشترك في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة.



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