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الأمانة تعلن جاهزية المناهل والعبارات لأمطار الشتاء

9/19/2023 2:26:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



باشرت فرق أمانة عمان منذ بداية فصل الصيف الحالي بتنظيف مجاري السيول والأودية المفتوحة، وعملت منذ مطلع العام الحالي على تأهيل وتنظيف خطوط تصريف مياه الأمطار والعبارات الصندوقية.

وقال المدير التنفيذي للطرق المهندس وليد العموش إن الأمانة نفذت على مدار العام الحالي مشاريع بنية تحتية لتعزيز شبكة تصريف مياه الأمطار والعبارات الصندوقية ضمن الخطط التنفيذية وخطط وملاحظات مناطق الأمانة.

وأضاف العموش أن أبرز المشاريع لتعزيز شبكات تصريف مياه الأمطار هي تنفيذ خطوط عبارات أنبوبية في منطقة أحد، وعبارات أنبوبية في منطقة المقابلين- دوار الحويان وحي أبو الراغب، وعبارات أنبوبية في شارع البنيات، وعبارات صندوقية في شارع الأميرة مقبولة مع شارع البنيات.

وتابع: كما نفذت الأمانة في منطقة وادي السير/ عراق الأمير عبارات صندوقية، وفي منطقة ماركا/ شارع الجيش قرب بن العميد عبارات أنبوبية.

ولفت العموش إلى أن الأمانة نفذت أعمال صيانة وتأهيل لعبارة سقف السيل- شارع قريش.

وأشار إلى أن فرق الأمانة عملت استعداداً لموسم الشتاء على تفقد وصيانة المضخات في الإنفاق والمولدات الكهربائية، وتجهيز الكوادر البشرية والفنية العاملة على خطة الطوارئ مع تجهيز المعدات والآليات وتفقدها وصيانتها.



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