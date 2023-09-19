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الملك: مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم وليس في البلدان المستضيفة

9/19/2023 2:26:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، إن مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم وليس في البلدان المستضيفة.
جاء ذلك خلال كلمة جلالته في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها (78).
وفيما يلي أبرز ما ورد في كلمة جلالته:
هذا العام يواجه أكثر من 345 مليون شخص خطر انعدام الأمن الغذائي أو الجوع بشكل يومي، منهم 108 ملايين لاجىء نزحوا قسرا من بيوتهم وتركوا الحياة التي اعتادوا عليها
تخفيض الدعم أدى إلى إلقاء حياة مئات الآلاف من اللاجئين في دوامة من الخطر وعدم اليقين.
يشكل الأطفال 40% من اللاجئين أكثر الفئات عرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي.
اللاجئون يعتمدون على المجتمع الدولي ليتمكنوا من تحمل هذه الحياة الصعبة وتقدم العديد من وكالات الأمم المتحدة خدمات حيوية للمساعدة في تلبية هذه الاحتياجات.
خلال الأشهر الماضية نقلت وكالات الأمم المتحدة واحدة تلو الأخرى أخبارا صعبة حول اضطرارها لقطع المساعدات عن اللاجئين جراء النقص الحاد في التمويل الدولي.
لا يمكن أن يبقى تأثير نقص الدعم الإنساني ضمن بلد أو منطقة معينة فقط.
نحن الأردنيون جادون في القيام بواجبنا تجاه المحتاجين ونبذل كل ما في وسعنا لتأمين حياة كريمة للاجئين.
الخوف والعوز دوما يتسببان بزيادة كبيرة في عدد اللاجئين الذين يتوجهون إلى أوروبا وخارجها في رحلات كثيرا ما يكون مصيرها المأساة.
بالنسبة للكثير من اللاجئين السوريين فالأردن هو البلد الوحيد الذي عرفوه على الإطلاق فقد ولد أكثر من 230 ألف طفل سوري في الأردن منذ عام 2011.
نشارك اللاجئين موارد بلدنا الثمينة لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من طعام وطاقة ومياه.
إلى أن يتمكن اللاجئون من العودة إلى ديارهم علينا جميعا أن نفعل الصواب تجاههم.
بلدنا أحد أكثر الدول شحا في المياه في العالم يواجه طلبا متزايدا بمستويات غير عادية على هذا المورد الثمين.
أزمة أخرى تضرب منطقتنا هي التغير المناخي وما يصاحبها من موجات حر مدمرة وجفاف وفيضانات.
من أجل مواجهة عبء اللاجئين حرصنا بعناية على إدارة مواردنا المحدودة والدعم الأساسي من المجتمع الدولي.
المسؤولية في التعامل مع اللاجئين ما زالت تقع على عاتق الجميع لأن العالم لا يملك ترف التهرب من مسؤوليته ليترك خلفه جيلا ضائعا.
الأردن يمثل نموذجا لما يواجه منطقتنا بأكملها من ظروف.
سنحمي بلدنا من أي تهديدات مستقبلية جراء الأزمة السورية تمس أمننا الوطني.
على الرغم من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها شعوبنا فإن الأزمات المتكررة قد أعاقت التقدم في تحقيق المزيد من التنمية والازدهار.
ستستمر المعاناة في منطقتنا إلى أن يساعد العالم في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحل القضية المركزية في الشرق الأوسط.
خمسة ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال بلا حقوق مدنية ولا حرية في التنقل ولا قرار لهم في إدارة شؤون حياتهم.
كيف يمكن للناس أن يثقوا بالعدالة العالمية بينما يستمر بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتدمير البيوت؟.
علينا ألا نترك اللاجئين الفلسطينيين فريسة لقوى اليأس فهناك حاجة طارئة للتمويل المستدام لوكالة (الأونروا).
قرارات الأمم المتحدة منذ بداية الصراع تعترف بالحقوق المتساوية للشعب الفلسطيني بمستقبل ينعم بالسلام والكرامة والأمل.
لا يمكن لأي بناء للأمن والتنمية الإقليميين أن يثبت أساساته فوق الرماد المحترق للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
التأخير في تحقيق العدل والسلام تسبب باشتعال دوامات لا تنتهي من العنف ويعد عام 2023 الأكثر عنفا ودموية بالنسبة للفلسطينيين خلال الخمسة عشر سنة الماضية.
حماية القدس كمدينة للإيمان والسلام لأتباع الإسلام والمسيحية واليهودية مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا.
:نلتقي هنا كشركاء للتصدي للتحديات التي تواجهنا ومن أجل بناء مستقبل أفضل.
ضحايا النزاعات والتهجير والجواع والكوارث الطبيعية ليسوا مجرد إحصاءات وأرقام إنهم إخوتنا وأخواتنا في الإنسانية وشركاؤنا في عالمنا.
لا مجال أمامنا إلا أن نعيد بناء الثقة وأن نعمل في تضامن، لنتمكن من صناعة المستقبل الذي تطمح به وتستحقه شعوبنا.
لا يمكننا أن نسمح بضياع جيل بأكمله ونحن في موقع المسؤولية.



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