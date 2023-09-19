زلزال يضرب منطقة وادي عربة جنوب الأردن

زلزال يضرب منطقة وادي عربة جنوب الأردن
التاريخ
9/19/2023 2:26:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تم تسجيل زلزال في منطقة وادي عربة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة: 10:26:36 بالتوقيت المحلي.
ووثق الزلزال وفق مرصد الزلازل الأردني على عمق 2.3 كيلو متر وبقوة 2.7 على مقياس ريختر .
MENAFN19092023000072011014ID1107101044
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.