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انطلاق مؤتمر الأردنية للتأمينات الصحية.. السبت المقبل

9/19/2023 2:26:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




أعلن الأمين العام للجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور فواز العجلوني عن انطلاق المؤتمر السنوي للجمعية لهذا العام "الحوكمة والتمويل الصحي" يوم السبت المقبل.

وبين ان المؤتمر سيقام في البحر الميت على مدار يومي السبت والأحد ٢٣ و ٢٤ الشهر الجاري، تحت رعاية دولة الدكتور عمر الرزاز.

وأضاف العجلوني ان المؤتمر يتضمن عدة محاور، منها محور الحوكمة، والتشريعات والأجور الطبية بين مقدمي الخدمة الطبية ودافعي الفاتورة العلاجية، كذلك التمويل الصحي، والتغطية الصحية الشاملة.

ولفت إلى ان هذه المحاور سيتناولها نخبة من المحاضرين ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والفنية والإدارية، وبمشاركة كافة القطاعات الصحية العاملة في المملكة، العام منها والخاص.



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