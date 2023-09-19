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انتهاء فعاليات التمرين الوطني درب الأمان 3

9/19/2023 2:26:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات انتهاء فعاليات درب الأمان 3 الذي نفذه بمشاركة مختلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقطاع الخاص للوقوف على مدى الجاهزية واختبار القدرات الوطنية في التعامل مع الزلازل وتداعياتها بمختلف مناطق المملكة.



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