انتهاء فعاليات التمرين الوطني درب الأمان 3

انتهاء فعاليات التمرين الوطني درب الأمان 3
التاريخ
9/19/2023 2:26:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات انتهاء فعاليات درب الأمان 3 الذي نفذه بمشاركة مختلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقطاع الخاص للوقوف على مدى الجاهزية واختبار القدرات الوطنية في التعامل مع الزلازل وتداعياتها بمختلف مناطق المملكة.
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