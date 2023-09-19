وفاة 1200 طفل في مخيمات اللاجئين بالسودان منذ أيار

وفاة 1200 طفل في مخيمات اللاجئين بالسودان منذ أيار
التاريخ
9/19/2023 2:25:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 1200 طفل توفوا
بسبب الحصبة وسوء التغذية منذ أيار/ مايو في مخيمات
اللاجئين بالسودان، محذرة من أن عشرات آلاف الأطفال الآخرين معرضون للموت حتى
نهاية العام.
وقال رئيس قسم الصحة العامة في المفوضية
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ألين ماينا، إن "أكثر من 1200 طفل لاجئ
دون سن الخامسة لقوا حتفهم في تسعة مخيمات في الفترة ما بين 15 أيار/ مايو و14 أيلول/ سبتمبر".
وأضافت: "يرجع ذلك إلى مزيج من الاشتباه
في تفشي مرض الحصبة وارتفاع معدل سوء التغذية".
واندلعت اشتباكات في السودان في 15 نيسان/ أبريل 2023 بين القوات المسلحة
السودانية التي يقودها عبد الفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع تحت قيادة محمد
حمدان دقلو، في مدن عدة لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، وحصد النزاع نحو 7500
قتيل، وفق أحدث أرقام لمنظمة "أكليد" غير الحكومية التي ترجح أن تكون
الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك.
واضطر أكثر من 7 ملايين شخص من إجمالي عدد سكان
البلاد المقدّر بنحو 48 مليون نسمة، إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو
العبور إلى دول الجوار، وفق المنظمة الدولية للهجرة. (RT)
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