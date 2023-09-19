خمسة أسئلة أساسية بشأن انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة

التساؤلات حول التطورات العالمية، وكيفية مواجهة التغير المناخي، ستكون على رأس قائمة الأولويات، عندما يلتقي قادة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، خلال أعمال القمة الدورية للجمعية العامة في مقر المنظمة في نيويورك.

وستكون هناك مساحة مهمة أيضا لمناقشة تطورات الحرب في أوكرانيا.

تشكلت المنظمة الدولية عام 1945 في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بهدف المحافظة على الأمن والسلم الدوليين.

تضم المنظمة حاليا 193 دولة في عضويتها، علاوة على جهتين مراقبتين، هما "الكرسي الرسولي - حكومة كنيسة الروم الكاثوليك التي يقودها البابا كأسقف روما"، والثانية هي الدولة الفلسطينية.

والجمعية العامة هي الهيئة التداولية الرئيسية للأمم المتحدة، وتحدد الدول الأعضاء خلال اجتماعاتها سياسات الأمم المتحدة، ويُمثل فيها جميع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة.

تنعقد الجمعية العامة في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

بدأت الأعمال هذه السنة في 5 سبتمبر/أيلول، ومع ذلك، فإن معظم زعماء العالم سيحضرون الاجتماعات الرئيسية التي بدأت اليوم في 18 من الشهر الجاري.

يُعقد مؤتمر عن التنمية المستدامة، يبدأ اليوم، ويستمر حتى الغد، إذ ستناقش الدول المشاركة كيفية تحقيق "أهداف خطة التنمية المستدامة".

تتضمن الأهداف إنهاء الجوع والفقر في العالم وتحسين الدخل والتعليم حول العالم، وزيادة الوصول إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

أما المناقشات العامة للجمعية فستبدأ من 19 إلى 23 من هذا الشهر، وتستأنف في 26 من ذات الشهر الجاري.

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أما مؤتمر المناخ فسينعقد في 20 من الشهر الجاري، ويستهدف الإسراع باتخاذ الخطوات لمواجهة أزمة التغير المناخي.

وهناك أيضا مؤتمرات بشأن تمويل التنمية الاقتصادية، ومكافحة الأوبئة، ونزع السلاح النووي، ويتم اختيار رئيس الجمعية العامة بالتصويت المباشر من الدول الأعضاء، سنويا، خلال الجمعية العامة، وحتى الآن يشغل المنصب الدبلوماسي القادم من ترينداد وتوباغو، دينيس فرانسيس.

تقدم الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة هامة لزعماء الدول ورؤساء الحكومات في العالم للالتقاء في مكان واحد. كما توصف بأنها حدث "اللقاءات الدبلوماسية السريعة".

وتعد أهم القرارات التي تتخذ عادة هي القرارات التي تعقب اللقاءات الثنائية بين قادة الدول، على هامش القمة، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، قادة الدول الأعضاء، ويلقي خطابا في القمة، وأمام مجلس الأمن الدولي، بخصوص تطورات الحرب في بلاده.

في الوقت نفسه لن يحضر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ولا الرئيس الصيني، شين جينبيغ، ولا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وكذلك تحدثت تقارير صحفية عن عدم حضور رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك.

تتحكم التقاليد الدبلوماسية للجمعية العامة في كل شيء تقريبا، وجرت العادة بأن يبدأ ممثل البرازيل كلمته أولا يليه ممثل الدول المستضيفة، وهي الولايات المتحدة، وكانت البرازيل تحرص دوما على أن تبدأ أعمال الجمعية العامة منذ بداية أعمالها عندما لم تكن دولة أخرى ترغب في ذلك، وهو الأمر الذي استقر وأصبح عرفا.

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يمكن لكل قائد دولة أو من يمثله أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة، مستخدما أي لغة من بين اللغات الست المعترف بها، وهي الإنجليزية، والعربية، والفرنسية، والصينية، والروسية، والإسبانية.

ومن المعروف أن المتحدثين يطلب منهم أن يبقوا كلماتهم أقل من 15 دقيقة، رغم أنه يتم تجاهل ذلك في الغالب، ويحتفظ الزعيم الكوبي السابق، فيدل كاسترو، بالرقم القياسي، لأطول كلمة استمرت أكثر من 4 ساعات ونصف الساعة، عام 1960.

ويتم تنظيم جلوس الممثلين الدبلوماسيين، حسب الترتيب الأبجدي للأسماء، باللغة الإنجليزية، لكن الدولة التي تجلس في المقعد الأول، يتم اختيارها من قبل الأمين العام للمنظمة، وهذا العام اختار مقدونيا الشمالية.

عام 2019، قامت الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ التي كانت تبلغ من العمر وقتها 16 عاما، بتوجيه كلمة لقادة الدول الأعضاء، وقالت: "لقد سرقتم أحلامي، وطفولتي بكلامكم الفارغ، كيف تجرؤون؟".

وفي عام 2017، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون: "الرجل الصاروخي في مهمة انتحارية لنفسه".

في عام 2009، تحدث الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي لمدة أكثر من ساعة ونصف، في إحدى اللحظات اشتكى من خروج المندوبين من قاعة المؤتمر.

واتهم خلال كلمته الدول الكبرى، بخيانة مبادئ وميثاق الأمم المتحدة، قبل أن يقوم لاحقا بإلقاء نسخة من هذا الميثاق على الأرض.

عام 2006 نعت الرئيس الفنزويلي السابق، هوغو تشافيز الرئيس الأمريكي وقتها جورج دبليو بوش، بأنه "الشيطان".

وقال إن المنصة التي تحدث منها بوش في اليوم السابق "لا تزال تنبعث منها رائحة الكبريت".