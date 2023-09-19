الاحتلال يمدد إغلاق حاجز بيت حانون لليوم الثاني تواليًا

الاحتلال يمدد إغلاق حاجز بيت حانون لليوم الثاني تواليًا
التاريخ
9/19/2023 2:25:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمديد إغلاق حاجز بيت حانون/إيرز يوم الثلاثاء للمرة الثانية، بعد أن كان مدد إغلاقه الإثنين عقب انتهاء الأعياد اليهودية.
وذكرت القناة السابعة العبرية، وفق ترجمة وكالة صفا، أنه "تقرر تأجيل فتح حاجز بيت حانون/ إيرز أمام دخول العمال من قطاع غزة بسبب تجدد الانتهاكات على الحدود مع قطاع غزة".
وأشارت إلى أن قرار تأجيل فتح الحاجز جاء بعد تقييم الوضع الأمني.
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