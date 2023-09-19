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الاحتلال يمدد إغلاق حاجز بيت حانون لليوم الثاني تواليًا

9/19/2023 2:25:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تمديد إغلاق حاجز بيت حانون/إيرز يوم الثلاثاء للمرة الثانية، بعد أن كان مدد إغلاقه الإثنين عقب انتهاء الأعياد اليهودية.
وذكرت القناة السابعة العبرية، وفق ترجمة وكالة صفا، أنه "تقرر تأجيل فتح حاجز بيت حانون/ إيرز أمام دخول العمال من قطاع غزة بسبب تجدد الانتهاكات على الحدود مع قطاع غزة".
وأشارت إلى أن قرار تأجيل فتح الحاجز جاء بعد تقييم الوضع الأمني.



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