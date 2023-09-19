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الأسد في الصين الخميس

9/19/2023 2:25:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يبدأ الرئيس السوري بشار الأسد، وعقيلته أسماء الأسد زيارة إلى الصين بعد غدٍ الخميس، تلبية لدعوة رسمية من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ.

وبحسب وكالة "سانا"، يعقد الرئيسان الأسد وشي جين بينغ قمة سورية صينية.

كما تشمل الزيارة عدداً من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الرئيس الأسد وعقيلته أسماء الأسد في مدينتي خانجو وبكين.



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