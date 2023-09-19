تركيا تهدم 9 مبانٍ بالمتفجرات لهذا السبب (فيديو)
التاريخ
9/19/2023 2:25:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
دمرت السلطات التركية 9 مبان مكونة من 15 طابقا
في وقت واحد بولاية ملاطيا، تضررت خلال زلزال كهرمان مرعش في شباط/ فبراير الماضي.
وبحسب وسائل إعلام تركية، تم استخدام طن و660
كيلوغراما من المتفجرات لهدم المباني التسعة.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي
لحظة انهيار المباني التسعة في ثوان معدودة بعد التفجير.
وضرب زلزال جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا بقوة
7.7 درجات في 6 شباط/ فبراير الماضي،
وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات.
وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما
أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في البلدين، فضلا عن دمار مادي هائل. (RT)
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