تعليقات ترامب بشأن الإجهاض تظهر انقسام الجمهوريين

ترامب وصف نفسه بأنه "أكثر رئيس أمريكي مؤيد للحياة" في التاريخ

فتح وصف دونالد ترامب حظر الإجهاض في ولاية فلوريدا لمدة ستة أسابيع بأنه "خطأ فادح"، الباب لهجوم من الناشطين المحافظين الأقوياء، الذين يريدون حظر الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

وكشفت تعليقات ترامب أيضا عن الانقسام بين الجمهوريين بشأن واحدة من أكثر القضايا إثارة للاختلاف في البلاد.

فبعد ظهر الاثنين أرسل رئيس منظمة "طلاب من أجل الحياة" - إحدى المجموعات الرائدة المناهضة للإجهاض في البلاد - رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمرشح الأوفر حظا لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024.

وكانت لهجة الرسالة تعبر عن الاستياء والتوبيخ.

وقررت منظمة "طلاب من أجل الحياة" مؤقتا وقف حملتها التي تبلغ تكلفتها 5 ملايين دولار، وتهدف إلى حشد الناخبين المناهضين للإجهاض في منافسات انتخابات الرئاسة لعام 2024 حتى "يوضح" ترامب تعليقاته التي صرح بها في مقابلة أجريت قبل أيام مع برنامج "لقاء مع الصحافة" على قناة إن بي سي، وبثت قبل يوم واحد.

وهاجم ترامب في المقابلة منافسه الجمهوري الرئيسي، حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، بسبب حظر الإجهاض في ولايته لمدة ستة أسابيع.

وقال إن الحظر لمدة ستة أسابيع "أمر فظيع وخطأ فادح".

لكن عندما ضغطت عليه المذيعة، كريستين ويلكر، بشأن موقفه، تراجع ترامب.

فهل سيؤيد فرض حظر فيدرالي لمدة 15 أسبوعا، وهو ما يعد، على نطاق واسع، الحد الأدنى الذي تطالب به الجماعات المناهضة للإجهاض؟

وهنا رد ترامب قائلا: "لن أقول إنني سأفعل ذلك أو لن أفعله".

كان رد الفعل على ذلك عنيفا وسريعا.

إذ أصدرت مارجوري داننفيلسر، رئيسة المجموعة المؤثرة المناهضة للإجهاض المعروفة باسم "إس بي إيه أمريكا المناصرة للحياة"، بيانا قالت فيه إن أي شيء يتعلق بالحظر بعد مدة 15 أسبوعا "لا معنى له".

وكتبت رئيسة منظمة "طلاب من أجل الحياة"، كريستان هوكينز، رسالة تهدد فيها بسحب متطوعي مجموعتها البالغ عددهم 1000 متطوع من الحملة الانتخابية.

وقالت: "إن الأصوات المؤيدة للحياة تضعضعت".

ولم يعد التوتر بين الجماعات المناهضة للإجهاض وترامب خافيا. فبعد مرور أكثر من عام على مساعدة القضاة الذين رشحهم ترامب للمحكمة العليا في تحقيق النصر الذي طال انتظاره للناشطين المناهضين للإجهاض، بإلغاء التشريع الذي كان يعرف بـ"رو ضد وايد"، والذي كان يجعل اتخاذ قرار الإجهاض حقا فيدراليا في الولايات المتحدة، وأدى إلغاؤه إلى انتهاء حقبة طولها 50 عاما من الحماية القانونية، ومهد الطريق أمام الولايات منفردة للحد من حقوق الإجهاض أو حظرها تماما.

يسعى الجمهوريون جاهدين إلى إيجاد موقف بشأن الإجهاض يرضي قاعدتهم دون تنفير بقية الأمريكيين.

لا يبدو أن هناك رأيا موحدا بين أعضاء الحزب الجمهوري إزاء الإجهاض

ظل الرأي الشعبي بشأن الإجهاض في الولايات المتحدة مستقرا نسبيا لعقود من الزمن، إذ كانت أغلبية الأمريكيين تدعم حق البعض في اللجوء إلى الإجهاض، على الرغم من أن العديد منهم كانوا يؤيدون فرض قيود في وقت لاحق من الحمل.

ولكن يبدو أن الحكمة السائدة بين الناشطين المناهضين للإجهاض هي أنه بعد إلغاء تشريع "رو ضد وايد"، سوف يتكيف عامة الناس ببطء مع الواقع القانوني الجديد، ويصبحون أكثر انفتاحا على حظر الإجهاض.

وكانت هوكينز قد قالت لبي بي سي في وقت سابق من هذا العام: "القانون هو المعلم".

وقالت غرير دونلي، أستاذة القانون في جامعة بيتسبرغ، إنه منذ إلغاء تشريع "رو ضد وايد" في يونيو/حزيران 2022، ثبت أن العكس هو الصحيح. وبعد سنوات من الركود، تظهر استطلاعات الرأي الآن تحولات طفيفة - مع تعبير المزيد من الأمريكيين عن دعمهم لإمكانية الإجهاض.

وتبين في جميع الولايات الست التي اتخذت إجراءات اقتراع تتعلق بالإجهاض في العام الماضي، أن الإجهاض فاز في كل مرة.

وأضافت دونلي: "لا أعتقد أن الجمهوريين كانوا مستعدين لرد فعل الجمهور ... كان عليهم تغيير موقفهم بالكامل. الجمهوريون يجاهدون فعلا لمعرفة ما سيقولونه".

وحتى الآن، حاول مختلف أعضاء الجمهوريين تجربة أساليب مختلفة في التعامل مع المشكلة، أدت إلى تأثيرات متفاوتة.

وقالت دونلي: "لا تزال قاعدتهم في الغالب هي مناهضة الإجهاض. لكن في الانتخابات العامة، لا يحظى هذا الرأي بشعبية كبيرة".

حاولت نيكي هيلي، مندوبة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة، التي تطلق على نفسها اسم "المؤيدة للحياة بشكل لا يعتذر عنه"، الاعتدال في موقفها من أجل التوفيق بين هذين المعسكرين.

و قالت هيلي في المناظرة التي جرت بين المرشحين الجمهوريين في أغسطس/آب، إن الجمهوريين بحاجة إلى "التوصل إلى توافق في الآراء"، قائلة إن أي حظر فيدرالي من غير المرجح أن يوافق عليه الكونغرس الأمريكي.

وقالت ماري زيغلر، أستاذة القانون في جامعة كاليفورنيا في ديفيس والخبيرة البارزة في الجدل الدائر حول الإجهاض في الولايات المتحدة: "كانت نيكي تحاول أن تكون صوت العقل". لكن هذا النوع من الاعتدال لجذب الجمهور قد يكون غير مؤثر بالنسبة إلى هيلي، التي لا تحظى في استطلاعات الرأي على المستوى الوطني إلا بأرقام ضئيلة.

أما نائب الرئيس السابق، مايك بنس، الذي يمكن القول إنه أقوى المدافعين عن مناهضة الإجهاض في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الوقت الحالي، فذهب في الاتجاه الآخر. وانتقد في المناظرة نفسها هيلي لأنها لم تظهر سمات "قيادية" في قضية الإجهاض.

وتعهد بنس بدعم الحظر الفيدرالي للإجهاض لمدة 15 أسبوعا.

وقالت زيغلر: "مايك بنس يحاول أن يكون المرشح الأكثر مناهضة للإجهاض".

وحتى موقف بنس، من وجهة نظر النشطاء المناهضين للإجهاض، لا يعدو أن يكون تعاطفا محدودا.

هناك نحو 93 في المئة من جميع حالات الإجهاض في الولايات المتحدة تتم خلال فترة الـ13 أسبوعا من الحمل، أو قبلها، مما يعني أن الموقف الأكثر مناهضة للإجهاض في المنافسات على الرئاسة في الحزب الجمهوري لا يغطي سوى جزء صغير من عمليات الإجهاض هذه.

ويبدو ترامب الآن، حتى مع تقدمه المسيطر على ساحة الجمهوريين، عالق بين قاعدته الجمهورية وجمهور الناخبين الأوسع، وهو الجمهور الذي يخطط للفوز بأصواته في الانتخابات العامة العام المقبل.

وقال ترامب في لقاء مع الصحافة: "سأجلس مع الجانبين"، متعهدا - وهو أمر غير محتمل - بإيجاد "حل هادئ بشأن هذه القضية لأول مرة منذ 52 عاما".

وقالت زيغلر: "يبدو أن فكرة ترامب العامة هي أنه سيفوز بترشيح الحزب الجمهوري بغض النظر عما يقوله أو يفعله". ومن الواضح أن الحذر بشأن الإجهاض "هو رسالة تستهدف الانتخابات الرئاسية، وليست رسالة من أجل الفوز بترشيح الحزب".

وأضافت زيغلر أن السؤال التالي هو ما الذي سيفعله ترامب بالفعل إذا عاد إلى البيت الأبيض، ولم يعد بحاجة إلى مغازلة عامة الأمريكيين. "لأنه بالطبع لن يتمكن من انتخابه مرة أخرى ... وهذا قد يدفعه إلى تبني موقف أكثر تطرفا".