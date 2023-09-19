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أميركا بمهب عاصفة سياسية

9/19/2023 2:25:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
معاريف






زلمان شوفال 19/9/2023

يبدو أن الساحة السياسية في الولايات المتحدة قبيل انتخابات الرئاسة في 2024 هي الأكثر عصفا منذ سنين -وربما أبدا. قد يتشكل وضع متناقض يتنافس فيه خاسران ظاهرا؛ بايدن وترامب، لكن تحتمل أيضا إمكانية أخرى، عبثية بقدر لا يقل، أنه في يوم الانتخابات ستظهر في صناديق الاقتراع أسماء أخرى، بعضها في هذه المرحلة بمثابة "من هذا، من يعرفه".
في الجانب الديمقراطي تجتاح أميركا موجة من الشكوك والتساؤلات حول الرئيس بايدن وبالذات من جهة مؤيديه. يسأل بيرت ستيفنس، أحد كتاب مقالات الرأي المهمين في "نيويورك تايمز" (المتماثل مع الديمقراطيين): "لماذا هناك ديمقراطيون كثيرون سلبيون تجاه بايدن؟"، ويضيف: "البطالة هبطت الى أدنى مستوى في التاريخ، وكذا التضخم المالي خبا، ونحن نلحق بروسيا إهانة استراتيجية في أوكرانيا، وتوجد حالات قتل أقل في المدن مقارنة بالسنة الماضية، فلماذا إذن فقط 20 % من الجمهور يعتقدون أن الاقتصاد ممتاز أو جيد، بخلاف 49 % يعتقدون أنه فاشل وما هو السبب الذي يجعل أغلبية مطلقة في الجمهور الأميركي متشائمين بالنسبة لمستقبل بلادهم -وحسب استطلاع "غالوب" فإن قدرا أقل من الأميركيين يثقون اليوم برئيسهم مما كانوا في أواخر رئاسة ترامب؟".
ويسير وراءه المحلل روس دوتات في الصحيفة إياها ويبدأ بجملة "جو بايدن هو رئيس غير شعبي ويمكن بسهولة أن يخسر في الانتخابات لدونالد ترامب في 2024". وفي "واشنطن بوست" التي تميل هي أيضا الى الجانب الديمقراطي يظهر مقال المحلل الشهير ديفيد اغنيشيوس مع عنوان "لماذا جو بايدن غير شعبي بهذا القدر". وينتهي بجملة: "الرئيس بايدن لا يجب أن يتنافس في 2024".
المحللون وأصحاب الرأي آنفي الذكر وآخرون يقدمون لأنفسهم الأجوبة عن أسئلتهم. يشير ستيفنس الى أن الجريمة تسيطر في الشوارع وإلى الفوضى في المدارس العامة -وأساسا الى التسيب في الحدود الذي جعل موضوع المهاجرين أزمة وطنية- ويقضي بأنه تحت نظام بايدن وفشل الانسحاب من أفغانستان يصبح العالم أقل أمنا. أسباب أخرى هي أن المستهلك الأميركي لا يشعر بجيبه وفي حسابه البنكي، المزعوم، في الوضع الاقتصادي.
لكن فضلا عن كل هذا، فإن السبب المقرر والمؤثر للغاية هو على ما يبدو العمر المتقدم لبايدن الذي يتسبب في أن تتضخم كل كبوة له، مهما كانت طفيفة بلسانه أو بخطواته، وليس فقط من قبل معارضيه، بالتشكيك العام بقدراته. حقيقة أن نائبته كاميلا هارس أقل شعبية حتى منه لا تساعد، ناهيك عن القضايا المحرجة لابنه غانتر. خلاصة الأمر، وفقا لبعض الاستطلاعات، فإن كل مرشح جمهوري، وليس فقط دونالد ترامب سينتصر على بايدن، وإن كان بفارق نسبي صغير فقط.
ولئن كانت عودة الرئيس بايدن الى البيت الأبيض ليس مسألة مبهجة، فإن في طريق دونالد ترامب توجد معوقات. فقد لا يمنعه جهاز القضاء من التنافس رغم المخالفات الخطيرة المنسوبة له، لكن محكمة الشعب قد تفعل ذلك. فالتأييد له من جانب "القاعدة" ما يزال عاليا جدا ويبقي كل المتنافسين الآخرين بعيدا وراءه. ولكن مؤخرا ثارت علامات تحذير: استطلاع في أوساط رؤساء الفروع في الحزب الجمهوري تظهر أن قسما كبيرا منهم يتردد ومنفتح على مرشحين آخرين، بينما بعض من المتبرعين الكبار في الماضي لترامب يغلقون هذه المرة جيوبهم.
كالمعتاد، عندما سيسألون على الفور من وماذا "أفضل لليهود" (رغم أن اليهود أنفسهم منقسمون حول ما هو جيد لهم)، لكن هنا يقصر الأمر عن البحث في هذا بجذرية. نكتفي بالقول إن عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة يستوجب من إسرائيل دبلوماسية حكيمة وحذرة جدا في السنة القريبة المقبلة، دون أن نخرج عن أطوارنا عبر تصريحات مثنية من جانب هذا المرشح أو ذاك، لكن أيضا دون أن نغلق آذاننا عن تصريحات مثنية أقل -وبخاصة بالحرص من جانبنا على الثنائية الحزبية رغم أن هذا المفهوم آخذ في الاختفاء في أميركا.
مع ترامب كانت لنا بشكل عام تجربة جيدة. لكن لا ينبغي أن نتجاهل تقلباته أيضا. وبالنسبة لبايدن، رغم بعض السلوك المهزوز بالنسبة لدعوة رئيس الوزراء، لكن أساسا ما يبدو كموقف هزيل وغير مقرر بالنسبة للنووي الإيراني، فإن الإيجابي أكثر من السلبي. وكما كتب في مجلة "فورين افيرس": "لإدارة بايدن دافع قوي للتقدم مع إسرائيل. هذا يتناسب ليس فقط مع آراء الرئيس بايدن، بل وأيضا مع الأهداف الأوسع للإدارة في الشرق الأوسط. ينغرس هذا النهج بقلق على مكانة الولايات المتحدة في المنطقة وبهدف تحقيق الاستقرار والاندماج حتى في ضوء التنافس مع الصين وروسيا -وعليه فإن الدافع للتعاون مع إسرائيل ورئيس وزرائها أقوى من أي وقت مضى".



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