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سنة سعيدة أيها اليهود النتنون

9/19/2023 2:25:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






يوعنا غونين19/9/2023

أسفل سلم التهنئة بالعيد وتحت الرسالة في البريد الإلكتروني التي جاءت من مكان العمل الاستغلالي الذي يصفكم كعائلة، توجد تهنئة بالعيد، سلبية وعنيفة، التي كما يبدو جاءت للتهنئة وهي بالضبط صدرت كشتائم. الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انضم إلى نجوم هذا النوع من الأفلام الذي ارتبط بشكل خاص بوزير الاتصالات شلومو كرعي ("عيد مساخر سعيد، اذهبوا إلى الجحيم"). وقد كتب في شبكة التواصل الاجتماعية التي يمتلكها، "تروث سوشيال": "تذكير لليهود الليبراليين الذين صوتوا لصالح تدمير الولايات المتحدة وإسرائيل". أيضا "نحن نأمل في أن تقوموا بالانتخاب بشكل أفضل في المستقبل. سنة سعيدة".
هذه التهنئة التي هي من القلب أرفق معها ترامب صورة فصل فيها كل الأمور التي فعلها من أجل إسرائيل، تحت عنوان "استيقظوا، أيها الأغنام. أي نازي أو لاسامي عمل بشكل مشابه من أجل الشعب اليهودي أو إسرائيل؟". هذه ليست المرة الأولى التي يوبخ فيها ترامب اليهود الذين لا يشكرونه بشكل كاف. في العام 2019 وصف اليهود الذين يصوتون للحزب الديمقراطي بأنهم "جاهلون" أو "غير مخلصين". وقبل سنة دعا يهود أميركا إلى إعادة النظر في مواقفهم، وقال: "إنه يجب عليهم تقديره بشكل أكبر. لأنه "أي رئيس أميركي لم يفعل لإسرائيل أكثر مني". الرابطة ضد التشهير اعتبرت أقواله مهينة (هؤلاء وبحق ناكرون للمعروف).
ترامب له تاريخ طويل من الأقوال ذات الرائحة اللاسامية الشديدة. هو يكثر من وصف يهود أميركا بأن لهم انتماء منفصلا، واعتبر اليهود "هواة للمساومة" و"قتلة متوحشون" في الأعمال التجارية"، ونشر نظريات تآمرية عن الأموال اليهودية وسيطرة اليهود على العالم.
ليس بالصدفة أنه مرة تلو الأخرى ألصق باليهود صورة الخونة – الصورة النمطية اللاسامية المفضلة، سواء على النازيين الأصليين أو على النازيين الجدد، الذين يؤيدون تفوق البيض والذين يشكلون شريحة مهمة في أساس الدعم لترامب.
لكن كما يقولون بالإنجليزية: "الأفعال تتحدث بشكل أقوى من الأقوال"، فإن أفعال ترامب التي يتفاخر بها مدمرة بشكل لا يقل عن تصريحاته. وكما قلنا فقد أرفق ترامب بالتهنئة بعيد رأس السنة قائمة قصيرة عن الأمور التي فعلها من أجل إسرائيل مثل نقل السفارة الأميركية إلى القدس، الاعتراف بسيادة إسرائيل في هضبة الجولان، الإعلان عن شرعية المستوطنات والتوقيع على أمر رئاسي يوسع تعريف اللاسامية بشكل يقيد انتقاد إسرائيل في الجامعات الأميركية. هنا لا يوجد أي شيء جيد. كل ذلك فقط يمكن إسرائيل من الاستمرار في الغرق في واقع أبدي لاحتلال عنيف يجعلها تتعفن من الداخل.
في المرة السابقة التي وبخ فيها ترامب اليهود الجاحدين أشار إلى أنه، "بالذات الافنغلستيين المدهشين لدينا هم ممتنون أكثر من اليهود"، بخصوص أفعاله من أجل إسرائيل. بالتالي، هذا غير مفاجئ وبحق. ففي نهاية المطاف الحديث يدور عن نماذج مسيحانية معنية بتأجيج النزاع في الشرق الأوسط من أجل تسريع حرب يوم القيامة في جبل مجدو وقدوم المسيح المخلص.
تهنئة ترامب بالعيد هي تذكير بأنه يحب إسرائيل بالضبط مثل الشركاء الافنغلستيين. حب متقد جدا سيشعل كل الدولة. بالنسبة لهم وأيضا بالنسبة له، اليهود هم مجموعة لها قوة غيبية تصل إلى درجة الخيال، والتي من المفروض أن تلعب دورها بتواضع في المسرحية الخيالية الخطيرة حول المسيح الذي سينقذ من يؤمنون به ويحول العالم أو أميركا إلى دولة عظمى مرة أخرى. بكلمات أخرى، كل عام وأنتم بخير، أيها اليهود النتنون، احذروا من أن تعلق أنوفكم الطويلة في الباب في الطريق إلى جهنم.



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