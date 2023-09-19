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قانون تشخيص الوجوه الكترونيا

9/19/2023 2:25:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يديعوت أحرونوت






توفا تسيموكي وآخرون 19/9/2023

في الحكومة يأملون في أن مشروع القانون الذي نال لقب "الأخ الأكبر في الحيز العام"، (قانون تشخيص الوجوه إلكترونيا)، والذي أقر أول من أمس في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، سيطرح للتصويت بالقراءة الأولى في الهيئة العامة في الكنيست حتى قبل انتهاء إجازة الصيف والأعياد.
هذه هي المرة الثالثة في السنتين الأخيرتين التي تصل فيها مبادرة الشرطة بالسماح باستخدام أجهزة تصوير بيومترية لتشخيص الوجوه في الحيز العام، إلى طاولة حكومات إسرائيل ويبدو هذه المرة أن النية هي للسير بالمشروع حتى النهاية.
القانون، الذي تقدم به وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير ووزير العدل يريف لفين، سيسمح بنصب كاميرا بيومترية متنقلة أو ثابتة في الحيز العام بهدف السماح للشرطة بكشف وإحباط مخالفات جنائية خطيرة وكشف مشاركين في تخطيطها أو تنفيذها.
مفتش عام الشرطة، الفريق يعقوب شبتاي قال أول من أمس في الجلسة الأسبوعية لطاقم القيادة العليا في شرطة إسرائيل: "مشروع القانون هو أداة منقذة للحياة من دونها لا يمكن لشرطة إسرائيل أن تتصدى للإرهاب الجنائي، لأحداث القتل ومحاولات التصفية في الوسط العربي. المشروع هو أداة مهمة تحاول الشرطة العمل عليها منذ سنوات عدة، في صالح إحباط ومنع العمليات المضادة، الجريمة الخطيرة والمس بالأرواح. المشروع هو توازن بين الحاجة للحفاظ على حياة الإنسان وبين أهمية الحماية في حقوق الفرد".
يتضمن مشروع القانون تحفظات مختلفة لاستخدام بعضها أدخلت في أعقاب مطالب المستشار القانوني للحكومة وهي تستهدف تحسين الحماية لخصوصية المواطنين. هكذا مثلا فإن معطيات لم تشخص في الزمن الحقيقي تشطب في غضون 72 ساعة، ولا تستخدم المنظومات إلا لأهداف إحباط الجريمة والكشف عن المخالفات التي تزيد عقوبتها على سبع سنوات سجن.
كما أنه ردا على حجج طرحتها منظمات الاحتجاج في اليوم الأخير، أضيف إيضاح في مشروع القانون يأمر ألا تنصب الكاميرات بمناسبات حرية التعبير.
المحامية شيرا كيدار، التي تمثل معتقلين في احتجاجات ضد الثورة القضائية ما تزال تخشى: "هذه أداة بطبيعتها وطابعها تخرق الخصوصية". في اللحظة التي يفعل هذا من يستخدمها بشكل غير مراقب يكون تخوفا لإساءة الاستخدام. وليس عبثا أن يخشى المتظاهرون ضد الانقلاب النظامي في أن تكون هذه خطوة أخرى تستهدف إخافتهم. هكذا بالضبط يعمل هذا في الأنظمة الظلامية".
"أقول لكل أولئك الذين يتلوون في ألسنتهم – من يعارض هذا القانون يبدو أنه لا يهمه أنه يقتل أناسا في المجتمع العربي"، قال أول من أمس الوزير بن غفير وأضاف: "نحن اليوم نعطي أدوات للشرطة كي تعالج أعمال الجريمة".
بعد الضوء الأخضر من اللجنة الوزارية أول من أمس سيجتاز مشروع القانون تغييرات أخرى عدة، وعندها – كما تأمل الحكومة سيطرح للتصويت في القراءة الأولى في أثناء الإجازة، أي حتى قبل 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.



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