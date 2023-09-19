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عزمي أحمد يناقش فلسفة العلم ومناهج البحث العلمي في كتاب جديد

9/19/2023 2:25:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان – ضمن سلسلة فكر ومعرفة التي تصدرها وزارة الثقافة، صدر كتاب بعنوان "في فلسفة العلم ومناهج البحث العلمي"، لأستاذ الفلسفة د. عزمي طه السيد أحمد.
الكتاب جاء في أربعة فصول يتحدث الأول: عن فلسفة العلم، والثاني: عن بناء منهجية البحث العلمي لدى الأجيال الناشئة، والثالث: عن مناهج البحث العلمي مع الإشارة إلى المناهج في الدراسات الإسلامية، والرابع: عن متممات مناهج البحث العلمي.
في مقدمته للكتاب يشير المؤلف، إلى أن الكتاب جاءت ثمرة تدريسه لفلسفة العلم ومناهج البحث العلمي في الجامعات مدة تزيد على العقدين، وقد رأينا أن واقع الحال يقول: "إن الاهتمام بفلسفة العلم بعامة قليل لدرجة لافتة لدى المتخصصين في سائر التخصصات العلمية، في الوقت الذي يحتاج إلى معرفتها الباحثون في مختلفة مراحلهم التعليمية، وقد كان هذا أحد الدوافع لتأليف هذا الكتاب.
ويقول أحمد: "إن فصول الكتاب الأربعة هي بمثابة تعريف عام بفلسفة العلم وأهم الأسئلة التي تطرحها. وهو فيما أرى – يعطي تعريفا موجزا وملائما لكل من القارئ العام، أو المتخصص في غير مجال الفلسفة الذي ليس لديه معرفة بفلسفة العلم".
فيما خصص المؤلف الفصول الأخرى للحديث عن مناهج البحث العلمي من أكثر من زاوية- ومعلوم أن مناهج البحث العلمي هي جزء من مباحث فلسفة العلم- فهناك فصل يتحدث عن كيفية بناء منهجية البحث العلمي لدى الأجيال الناشئة، وآخر يتحدث عن عناصر منهج البحث العلمي مع إشارة إلى المناهج في الدراسات الإسلامية، والفصل الأخير يتحدث عن أبرز الأمور التي تتم بها "متممات"، مناهج البحث العلمي.
هذه الفصول كلها يستطيع طالب العلم "ابتداء من مرحلة التعليم الثانوي حتى مرحلة الدراسات الجامعية العليا"، أن يستفيد منها حين يقوم بممارسة عملية البحث العلمي، ذلك أن أحد الأمور التي تعين الباحث للوصول إلى نتائج جديدة في بحثه، هو معرفته بمناهج البحث العلمي؛ خطواته وإجراءاته وضوابطه، ثم إتقانه لتطبيقها بعد ذلك في بحوثه.



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