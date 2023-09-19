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كارثة ليبيا غير الطبيعية

9/19/2023 2:25:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ترجمة: علاء الدين أبو زينة






فريدريك ويري* - (الأتلانتيك) 2023/9/16
أعاقت المنافسات السياسية والفساد ونظام المحسوبية الذي تحكمه الميليشيات في ليبيا قدرة الاستجابة للكارثة. ولا يتشارك المعسكران الحاكمان في البلاد؛ الشرقي والغربي، حتى أكثر عمليات التبادل تواضعا للمعلومات والتكنولوجيا المتعلقة بالمناخ. وحتى في داخل الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، تتنافس وزارة البيئة مع هيئة المناخ داخل مكتب رئيس الوزراء من أجل السيطرة على ملف المناخ.
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نقلت اللقطات المصورة وروايات شهود العيان مشاهد مروعة من مدينة درنة الليبية التي ضربتها العاصفة: المشارح المكتظة، والدفن الجماعي، ورجال الإنقاذ وهم يحفرون في الوحل بأيديهم العارية لانتشال الجثث، وجثة تتدلى من مصباح شارع، وصرخات الأطفال المحاصرين. وكان سدّان قديمان جنوب درنة قد انهارا تحت ضغط العاصفة "دانيال"، مما أدى إلى إطلاق ما يقدر بنحو 30 مليون متر مكعب من المياه إلى وادي نهر يمر عبر وسط المدينة، ومحو أحياء بأكملها. ويُعتقد حاليًا أن حوالي 11.300 شخص قد لقوا حتفهم، وهو رقم قد يتضاعف في الأيام المقبلة. كما تشرد ونزح ما يقدر بنحو 38.000 ساكن.
لم تشهد ليبيا نقصًا في المعاناة والبؤس منذ ثورة العام 2011 التي أطاحت بالدكتاتور معمر القذافي. ومع ذلك، تعِدُ العاصفة دانيال بأن تكون حدثًا فريدًا. ويشير المعلقون الليبيون داخل البلاد وخارجها مسبقًا إلى الخسائر المروعة في الأرواح التي شهدتها مدينة درنة باعتبارها نتاجاً ليس لكارثة طبيعية فحسب، بل وأيضاً لحكم ليبيا المنقسم وغير الفعال. الآن تدير غرب البلاد "حكومة الوحدة الوطنية" المعترف بها دوليًا، بينما يقع الشرق، بما فيه مدينة درنة، تحت حكم الرجل القوي المنشق، خليفة حفتر.
أصبحت درنة رمزاً للعلل التي يعاني منها العديد من سكان ليبيا البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة: التدهور في البنية التحتية، والإهمال الاقتصادي، وعدم الاستعداد لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري. ولكن، لفهم حجم الدمار الذي تعرضت له، يتطلب الأمر النظر إلى المدينة بخصوصيتها، كمعقل للمعارضة ضد توطيد حفتر العنيف لسلطته في شرق ليبيا، وقبل ذلك كمركز للفكر والمعارضة. وهكذا، ليست معاناة درنة حادثًا كلها -ولو أن معاناة ليبيا كلها ليست كذلك أيضاً، إذا كان هذا يهم.
دائمًا ما كانت درنة، التي تأسست على أنقاض مدينة درنيس اليونانية، مكانًا منفصلاً وخاصًا في ليبيا، تتميز بعالميتها وفورانها الإبداعي، واستقلالها الشرس. وهي تجلس على ساحل البحر الأبيض المتوسط عند قاعدة الجبل الذي يُسمى، في اسم على مسمى، "الجبل الأخضر"، الذي يعد المنطقة الأكثر رطوبة في ليبيا ويضم ما بين 50 و75 بالمائة من أنواع نباتاتها. وتشتهر مدينة درنة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها 100.000 نسمة بحدائقها وقنواتها التي تغذيها الأنهار، وزهور الياسمين الليلية وثمار الموز والرمان اللذيذة.
كان المسلمون الأندلسيون الفارون من الاضطهاد في إسبانيا قد ساعدوا على بناء المدينة في القرن السادس عشر، وتركوا بصماتهم على تصاميم المساجد والأبواب المزخرفة في حي المدينة القديم. وبعد ذلك شقت موجات متعاقبة من المستوطنين الآخرين طريقها إلى هناك عبر البحر الأبيض المتوسط. وبحلول أوائل القرن العشرين، أصبحت درنة مصدرًا للإنتاج الأدبي والعاطفة القومية. وكان الشعراء والكتاب والمسرحيون يجتمعون في صالون ثقافي أسبوعي يسمى "جمعية عمر المختار" للتنديد بالحكم الاستعماري في جميع أنحاء المنطقة، وبعد العام 1951 ضد النظام الملكي الليبي.
أطاح انقلاب قاده الضباط بالنظام الملكي في البلاد في العام 1969، وكان من الطبيعي أن يتخذ الحاكم الجديد -العقيد معمر القذافي- موقف الحذر تجاه المدينة الساحلية المثيرة للمشاكل واحتمالاتها. وبحلول الثمانينيات، كان قد جعل من درنة مكانًا لليأس، وقد تم انتزاع أحشاء مشهدها الفني، وطُرد تجارها الأثرياء من ممتلكاتهم وسُحق شبابها بسبب البطالة. وهكذا انضم العديد من شباب درنة إلى التمرد الإسلامي ضد القذافي الذي انتشر عبر الجبل الأخضر في التسعينيات. ورد الدكتاتور بإغلاق خدمة المياه عن المنطقة واعتقال المعارضين وتعذيبهم وإعدامهم. وبحلول منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان غضب المدينة قد اتجه إلى الخارج، حيث توافد مئات الشباب من درنة على العراق للمشاركة في محاربة الاحتلال العسكري الأميركي. واستولى الجيش الأميركي على وثائق تشهد على تعصب وشراسة هؤلاء المجندين، الذي تم الكشف عنها أيضًا في برقية لدبلوماسي أميركي في العام 2006 بعنوان "القتال المستميت في درنة".
في الأعوام التي تلت سقوط القذافي في العام 2011، أصبحت درنة موقعاً لاقتتال داخلي عنيف بين الإسلاميين، بمن فيهم فصيل متطرف سعى إلى جعل المدينة معقلاً لتنظيم "داعش". وبدأ حفتر، جنرال الجيش المنشق من عهد القذافي، حملته العسكرية هناك تحت ستار القضاء على الميليشيات الجهادية واستعادة الأمن. لكن اكتساحه العسكري للمنطقة كان في الواقع محاولة للاستيلاء على السلطة الوطنية، وهو ما كان مقاتلو درنة من أشد المعارضين له. وكان الجنرال مصمماً على إخضاع المدينة. وباستخدام تكتيكات قاسية تشبه الحصار والاستعانة بمساعدات خارجية كبيرة، بما في ذلك الضربات الجوية وقوات العمليات الخاصة التي نفذتها الإمارات العربية المتحدة ومصر والعديد من الدول الغربية، تمكن حفتر من تحقيق ذلك في العام 2018، على الرغم من أنه كان على حساب تدمير مساحات واسعة من المدينة وتهجير الآلاف من سكانها.
في الأعوام التي تلت ذلك، أبقى حفتر درنة تحت إغلاق عسكري فعلي، وحكمت المدينةَ بلديةٌ دُمية، عميلة وغير فعالة، وحُرمت من أموال إعادة الإعمار والخدمات الإنسانية، والأهم من ذلك، من الاهتمام ببنيتها التحتية المتدهورة، بما في ذلك السدّان اللذان انهارا خلال العاصفة دانيال. ولطالما حذرت الدراسات والخبراء من أن هذه السدود كانت في حاجة ماسة إلى الإصلاح.
وبحسب ما ورد، أصدر مسؤولو درنة والسلطة العسكرية لحفتر تعليمات متناقضة مع اقتراب العاصفة: فقد نصح البعض بإخلاء المدينة بينما أمر آخرون بفرض حظر على التجول. ويشير هذا الالتباس إلى الافتقار إلى التنسيق داخل الحكومة الشرقية، التي، كما أخبرني أحد علماء المناخ الليبيين هذا الأسبوع، لا تولي في العادة الكثير من الاهتمام للخبرة. وسوف يمارس حفتر سيطرة مشددة على جهود الإغاثة وإعادة الإعمار في الأسابيع التالية، حيث يقوم بتوجيه العقود إلى الشركات التي يديرها المقربون منه وأفراد الأسرة.
بما أنها عرقلت طموحات حفتر، أصبحت درنة هدفاً خاصاً للقمع. لكن أسلوب حكم حفتر -اللصوصي، الاستبدادي والاستخراجي- أدى إلى سوء إدارة البنية التحتية والبيئة الطبيعية في شرق ليبيا، مما ترك مختلف مجتمعات المنطقة مكشوفة أمام الظواهر الجوية المتطرفة الناجمة عن المناخ أيضًا.
كما تسيطر ميليشيا حفتر على هيئة تسمى "سلطة الاستثمار العسكري"، وهي في الأساس مؤسسة ربحية تملكها عائلة حفتر. وقد سيطرت هذه "السلطة" على قطاعات الزراعة والطاقة والبناء في شرق ليبيا، مما أدى إلى عواقب وخيمة على البيئة. وأخبرني نشطاء المناخ من الشرق أنه تحت إشراف حفتر، تسارعت عملية إزالة الغابات في الجبل الأخضر. وقامت النخب والميليشيات بقطع الأشجار من أجل بناء مساكن لقضاء العطلات وللأعمال التجارية، وبيع الأخشاب على شكل فحم. وتوسعت التنمية الحضرية والمستوطنات الجديدة لتشمل مناطق كانت غابات ذات مرة من أجل استيعاب النازحين الذين شردتهم الحرب.
يؤدي غياب الغطاء الشجري، والتحولات الأخرى التي يسببها الإنسان في الجبل الأخضر، والأنماط غير المنتظمة لهطول الأمطار الناجمة عن تغير المناخ، إلى تفاقم الأضرار التي يمكن أن تحدثها الفيضانات. وأدت الهجمات التي ضربت مدينة البيضاء في شرق البلاد في أواخر العام 2020 إلى نزوح آلاف الأشخاص. ومن دون التأثير التبريدي الملطّف الذي توفره غابات الجبال الكبيرة، ارتفع متوسط درجة الحرارة في المنطقة، وهو ما يزيد بدوره من خطر اندلاع حرائق الغابات بين الأشجار المتبقية. وقد أدت موجات الحر المرتفعة فعليًا إلى اشتعال النيران في الغابات بالقرب من مدينتي شحات والبيضاء، في العامين 2013 و2021 على التوالي.
في معظم البلدان، يمكن للمجتمع المدني وغيره من الجهات الفاعلة الشعبية أن تساعد على معالجة مثل هذه المخاوف البيئية. أما في شرق ليبيا الذي يحكمه حفتر، فيواجه نشطاء المناخ والبيئة آلية أمنية قمعية للغاية، والتي إما أنها تخنق مشاركتهم أو تقصرها على المبادرات الآمنة سياسيًا، مثل زراعة الأشجار.
قال لي مسؤول من المنطقة بصراحة في تموز (يوليو): "الشباب راغبون، لكنهم خائفون. لا يوجد دعم من الدولة". وأخبرني أحد أعضاء مجموعة متطوعي المناخ في الشرق هذا الأسبوع عبر الهاتف بأن حكومة حفتر منعت محاولة مجموعتهم الحصول على معدات لمراقبة الطقس من خارج البلاد، بحجة وجود "مخاوف أمنية".
وكنتُ قد سمعت تنويعات على هذا الموضوع مرارًا وتكرارًا أثناء بحثي في ليبيا -الدولة القاحلة التي تعتمد على النفط، وتقع بين أكثر دول العالم عرضة لصدمات تغير المناخ، بما في ذلك الفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر- وإنما أيضًا ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض معدلات هطول الأمطار، وموجات الجفاف الممتدة، والعواصف الرملية ذات التكرار والمدة والشدة المتزايدة.
وفقاً لأحد استطلاعات الرأي المرموقة، حيث ترتبط الأرقام الأعلى بزيادة مستوى الهشاشة أمام المناخ، تحتل ليبيا المرتبة 126 من بين 182 دولة، بعد العراق مباشرة، في الطبقة المتوسطة الدنيا. وعلى الرغم من الفيضانات الأخيرة في درنة والشرق، فإن ندرة المياه تشكل أسوأ المخاطر المرتبطة بالمناخ على غالبية سكانها: تُصنَّف ليبيا على أنها من بين البلدان الستة الأكثر معاناة من الإجهاد المائي في العالم، حيث توفر 80 في المائة من إمداداتها من المياه الصالحة للشرب. ويتم سحب هذه المياه من طبقات المياه الجوفية الأحفورية غير القابلة للتجدد عن طريق شبكة متدهورة من الأنابيب والخزانات. ومع ذلك، لم تفعل ليبيا سوى أقل القليل لمعالجة نقاط الضعف المناخية لديها.
أعاقت المنافسات السياسية والفساد ونظام المحسوبية الذي تحكمه الميليشيات في البلاد قدرة الاستجابة للكارثة. ولا يتشارك المعسكران، الشرقي والغربي، حتى أكثر عمليات التبادل تواضعًا للمعلومات والتكنولوجيا المتعلقة بالمناخ. وحتى داخل الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، تتنافس وزارة البيئة مع هيئة المناخ داخل مكتب رئيس الوزراء من أجل السيطرة على ملف المناخ. (توصلتا إلى تسوية مؤقتة متواضعة في الأشهر الأخيرة، حسب ما أخبرني به بعض المطلعين هذا الصيف).
كانت محنة درنة شديدة للغاية حتى أن النشطاء والمعلقين يأملون في ألا يتم تجاهلها كما حدث مع عدد لا يُعد ولا يحصى من الكوارث الليبية الأخرى، بحيث قد تؤدي الجهود المأمولة بدلًا من ذلك إلى تغيير دائم وإيجابي. وتحمل درنة درسًا لأعضاء النخب الليبية، إذا كانوا يستمعون، حول تكاليف الانقسام وتعظيم الذات. وسوف يكون الزخم في الاتجاه نحو هذا الاعتراف، مهما كانت أصوله مأساوية، متماشياً مع دور المدينة التاريخي والمثير للجدل أحياناً كمنارة للمعارضة.
قال لي عالم مناخ له جذور عائلية هناك هذا الأسبوع: "إنها مدينة ثورية".

‏*فريدريك ويري Frederic Wehrey: زميل أقدم في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، تركز أبحاثه على الحوكمة والصراع والأمن في ليبيا وشمال أفريقيا والخليج العربي.‏ ‏ظهرت مقالاته وتقاريره في مجلات وصحف نيويورك ريفيو أوف بوكس، ذا‏‏ أتلانتيك‏‏، ‏‏نيويوركر‏‏، ‏‏تايم‏‏، ‏‏بوليتيكو‏‏، ‏‏لندن ريفيو أوف بوكس، نيويورك تايمز، واشنطن‏‏ بوست،‏‏ فاينانشال تايمز،‏‏ وول ستريت جورنال، فورين أفيرز، الحروب الصغيرة والتمرد‏‏،‏‏ مجلة دراسات شمال إفريقيا، سياسة البحر الأبيض المتوسط، ‏‏مجلة شيكاغو للقانون الدولي‏‏،‏‏ ومجلة الديمقراطية‏‏. عمل مستشارا للأمم المتحدة وأدلى بشهاداته أمام مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Libya's Unnatural Disaster



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