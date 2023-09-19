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عودة إلى مستقبل مشرقي

9/19/2023 2:25:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مايكل يونغ






- (كارنيغي الشرق الأوسط) 30 آب (أغسطس) 2023
وسط تفاقم المشاكل الإقليمية والعالمية، قد تقدم لنا مدن شرق المتوسط التي كانت مختلطة في السابق أفكارا عن كيفية التخلص من محنتنا.
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قبل عقد من الزمن، وبعد صدور كتابي الوحيد، اقترحتُ فكرة اعتقدت أنها قد تكون مثيرة للاهتمام ومتابِعة لمضمون الكتاب. خطر لي القيام برحلة تمتد أشهرا عدة، وتنطلق من بيروت، مرورا بنيقوسيا وإزمير وسالونيك وموستار وساراييفو، ووصولا إلى فيينا، والكتابة عما حدث هناك على صعيد العلاقات بين الطوائف -بين المسيحيين والمسلمين على وجه الخصوص وليس الحصر. وكان منطقيا اختيار فيينا محطة نهائية لأنه توقف فيها توسع الإمبراطورية العثمانية في العام 1683.
لم أكن واثقا من الخلاصات التي سيتضمنها الكتاب، وإنما كان ذلك متروكا لرحلة الاستكشاف. وفي نهاية المطاف لم أتمكن من إتمام هذه الفكرة، ولكن بعد زيارة معظم هذه المدن، تكون لدي انطباع بأنها فقدت شيئا أساسيا من شخصيتها حين أصبح طابعها أكثر أحادية في القرن العشرين.
على سبيل المثال، ماذا يبقى من سالونيك من دون مسلميها أو يهودها؟ فقد شكل اليهود في ما مضى أكثرية في المدينة؛ حيث بلغ عددهم نحو 46.000 نسمة قبل أن يتعرضوا للإبادة على أيدي النازيين في أوشفيتز-بيركيناو في العام 1943، ولم ينجُ منهم سوى 2.000 شخص. وماذا يتبقى من نيقوسيا الخاضعة لسيطرة الأتراك من دون اليونانيين؟ وقد زرتُ ذلك الجزء من المدينة في العام 1993، واختبرت انتقالا زمنيا محبِطا للمعنويات. فقد بدا المكان وكأنه تجمد في العام 1974، تاريخ الاجتياح التركي، وكان الجنود الأتراك المتجولون المستهلكين الأساسيين في المنطقة التجارية التي كانت متهالكة إلى حد ما آنذاك.
كل الذين كتبوا عن المدن المشرقية -أي مدن شرق المتوسط التي كانت تتسم سابقا بمزيج مشوق من الشعوب واللغات والثقافات- توصلوا إلى استنتاج مشابه. فقد كانت هذه الأماكن في معظمها نابضة بالحياة ومزدهرة لأنها كانت مختلطة ومتنوعة، ولكنها فقدت تلك الخصائص حين خيمت النزعة القومية على المشهد لتفرض هويات أكثر تماثلا أو غلبة. لكن القومية لم تكن دائما عاملا مُهلِكا، وتقف بيروت شاهدة على ذلك. لقد كانت القومية اللبنانية على الدوام مسألة فوضوية بشكل كبير، وربما لهذا السبب تحتفظ المدينة بالكثير من الخصائص التعددية التي تمتعت بها سابقا خلال ماضيها الذي يُضفى عليه طابع مثالي إلى حد ما.
تقصى فيليب مانسيل، في كتاب نشر في العام 2011 بعنوان "بلاد الشام: الروعة والكارثة على ساحل المتوسط" Levant: Splendor and Catastrophe on the Mediterranean عن ثلاث مدن استفادت من التعايش بين الطوائف، وهي سميرنا، أو إزمير كما تعرف اليوم؛ والإسكندرية؛ وبيروت. وأشار مانسيل متحسرا إلى أن جميع هذه المدن فقدت بريقها الكوزموبوليتاني، علما أن الفصل المخصص لبيروت في كتابه جاء منقوصا لأنه لم يتطرق إلى الالتباسات التي ما تزال قائمة فيها حتى اليوم.
اعتبر مانسيل أن جوهر المدن المشرقية كان "تنوعها ومرونتها"، إذ "أمكنها أن تشكل ملاذات من سجون القومية والدين". ولاحظ أن "الناس في هذه المدن الواقعة بين عوالم عدة، كانوا يبدلون الهويات بالسهولة نفسها التي ينتقلون فيها من لغة إلى أخرى". وكان هدفه هو رؤية ما إذا كانت المدن المشرقية "مدنا عالمية قبل العولمة"، وما إذا كانت "كوزموبوليتانية بكل ما للكلمة من معنى، وتمتلك إكسير التعايش الذي يتوق إليه العالم بين المسلمين والمسيحيين واليهود". لقد طرح كتاب مانسيل، على الرغم من التباين الذي يشوب طروحاته، جميع الأسئلة المناسبة.
كانت الصعوبة التي واجهها مانسيل هي أنه لم يستطع أن يخفي، عند النظر إلى تاريخ المدن المشرقية الثلاث، أن جزءا أساسيا من حمضها النووي تمثل في العداوة الطائفية. ومن الأسباب التي أدت إلى ازدهار المدن المشرقية أن النظم التي وضعتها الإمبراطورية العثمانية أفسحت المجال أمام التنوع، وفي نهاية المطاف كانت هناك سلطة نهائية واحدة فرضت النظام. وقد منح نظام الملة كل طائفة استقلالا ذاتيا واسعا في إدارة الشؤون الطائفية. وحتى لو واجه العثمانيون أحيانا صعوبة في فرض سلطتهم، فقد كانوا قادرين على التصرف بقسوة شديدة إذا عقدوا العزم على ذلك، مثلما حدث بعد المجازر بحق المسيحيين في دمشق في العام 1860.
ما الرسالة إذن؟ هل علينا النظر إلى طبيعة المدن المشرقية بأنها مثال أعلى يجدر بنا أن نحاول محاكاته، أم أن علينا الإقرار بأن ما كان قائما آنذاك تحقق فقط بسبب خصوصيات الحكم العثماني؟ لقد حاولتُ، عند مراجعة كتاب مانسيل، تدوير الزوايا من خلال الإشارة، بطريقة تنطوي على بعض المفارقة، إلى أن ما منح مدنه الثلاث حيويتها الشديدة ربما كان تحديدا أنها بدت وكأنها أماكن مستحيلة، تتأرجح باستمرار عند حافة الهاوية، وأن لعبة التوازن الأزلية هذه كانت بمثابة "مخدر متقلب".
ولكن، بعيدا عن هذه الصورة الحيوية ثمة فائدة عملية جدا من الاطلاع على ماضي هذه الأماكن، وهي تتصل بأوجه قصور القومية في زمن يتطلب تجاوزها. بعبارات أخرى، لقد اتسع نطاق المشاكل الإقليمية أو العالمية بحيث لم تعد الديناميات الأنانية والانطوائية التي أطلقتها القومية مناسبة لمعالجتها. وخير مثال على ذلك الأزمات البيئية، إضافة إلى الهجرة غير الشرعية والنزوح السكاني الضخم والصدمات الاقتصادية العالمية.
لكننا لا نتحدث هنا عن تعددية الأطراف، التي تشكل إطارا مشتركا تتخبط فيه الدول لمواجهة مشاكلها الكثيرة. والسبب في ذلك هو أن هذه التعددية ترتكز بصورة جوهرية على أُسس قومية، لأن الدول تساوم وتتفاوض مع بعضها بعضا من منطلق مصالحها الوطنية الخاصة. فعلى سبيل المثال، اصطدم اتفاق باريس بشأن تغير المناخ للعام 2015 (بغض النظر عن محاسنه أو نقائصه) الذي سعى إلى خفض انبعاثات الكربون، برفض الكثير من الدول اتخاذ تدابير من شأنها تقويض نموها الاقتصادي، لأن ذلك قد يثير سخطا شعبيا أو أسوأ من ذلك.
بل إن هناك سؤالا أعمق يتمثل في ما إذا كانت الدولة-الأمة اليوم تواصل أداء الدور الذي من المفترض أن تؤديه. قد يبدو هذا السؤال غريبا لسكان الدول المتقدمّة، حيث يبقى نظام الدولة هو الإطار المرجعي للعلاقات الدولية. ولكن في أجزاء كبيرة من الشرق الأوسط، وفي مناطق من أفريقيا وآسيا، فإن دولا متزايدة تشوبها حالة من الاختلال المزمن -إن لم تكن متداعية بالكامل. وفي أماكن كثيرة، خلفت الدول فراغات ملأتها قوى من غير الدول أنشأت شبكات من المصالح والجرائم، حارمة الدول من القدرة على تحقيق حتى أبسط أهدافها.
لذلك، يجدر بنا أن نسأل عما إذا كان بإمكان النموذج المشرقي، على الرغم من أنه أفرز بيئات خصبة للهويات المتصارعة، أن يشكل محطة للمضي قدما نحو سلوكيات مُتجاوِزة للقومية، ولا سيما في أجزاء من الشرق الأوسط. بعبارة أخرى، هل بإمكانه أن يقدم مسارا نحو التجديد؟ قد يرى البعض في ذلك محاولة للعودة إلى نزعات كانت سائدة في السابق، على غرار القومية العربية والقومية السورية والشيوعية، ما قد يثير صيحات الاحتجاج، ولا سيما أن الكثير من هذه الإيديولوجيات (ومناصريها) كانوا توتاليتاريين في نواياهم، وفقدوا مصداقيتهم إلى حد كبير في السياق العربي.
المشكلة أن نظام الدولة-الأمة الإقليمي ليس أفضل حالا. ففي كل من سورية ولبنان والعراق واليمن والسودان وليبيا، عمدت أشكال أخرى من الهويات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية إلى الحط من قدر القومية وتهميشها، فنجمت عن ذلك كيانات عالقة في مراحل مختلفة من التداعي أو التفكك. وحدها دول الخليج الغنية بالنفط، إضافة إلى المغرب ومصر وبدرجة أقل تونس، تشكل استثناء في قائمة الانهيار القاتمة هذه.
قد يتساءل المرء: كيف يمكن لدول متشرذمة أن تكون قادرة على تبني هياكل حكم أوسع مُتجاوِزة للقومية؟ لا أدّعي أن لدي إجابة عن هذا السؤال. مع ذلك، وفي ظل غياب دول فعالة، وغياب أي رغبة لدى مجتمعاتها المحلية بالتعايش في الكثير من الأحيان، ربما ينبغي التفكير قريبا في أطر مرجعية أخرى في منطقتنا. وقد يقتضي ذلك التوجه نحو كيانات أكبر إنشاء تجمع بين عدد من الدول القائمة، حيث التعاون الأوسع قد يكون السبيل الوحيد أمام السكان للتصدي للتحديات الهائلة التي سيواجهونها لا محالة خلال العقود المقبلة، أو أن الأمور ستسوء.
لا تقدم المدن المشرقية السابقة حلولا بقدر ما توفر إمكانية لتوجيهنا نحو مسارات انطباعية بطريقة مفيدة. إذا كانت مجتمعات متنوعة قد تمكنت من العيش معا وجني ثمار ذلك التعايش طيلة قرون، ألا يكون من المنطقي التفكير في كيانات جديدة قد تستفيد من اختلاط مماثل؟ يروي المؤرخ مارك مازوير في كتابه بعنوان "سالونيك، مدينة أشباح" Salonica, City of Ghosts، قصة يهودي من المدينة هاجر إلى فرنسا في العام 1916، ولدى وصوله سئل عن جنسيته، فأجاب قائلا: "أنا سالونيكي". من غير الضروري أن تكون الدولة-الأمة هي التركيبة الوحيدة التي يتماثل معها الأشخاص. وتقدم لنا المدن المشرقية آفاقا أخرى للتفكير.

*مايكل يونغ": محرر مدونة "ديوان" ومدير تحرير في مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط.



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