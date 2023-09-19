ربطة ملوخية تدخل شابا أردنيا العناية الحثيثة (تفاصيل)

ربطة ملوخية تدخل شابا أردنيا العناية الحثيثة (تفاصيل)
التاريخ
9/19/2023 2:25:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تعرض شاب في منطقة الأغوار الجنوبية للدغة خطيرة من أفعى فلسطين بمنطقة الكتف.
وقد تم نقله على الفور لقسم العناية الحثيثة في أحد المستشفيات القريبة .
وفي تفاصيل عملية اللدغ فقد تعرض الشاب للدغ في كتفه عن طريق يحمل على ظهره كمية من الملوخية وكانت الأفعى بداخلها فتفاجأ بهجوم الأفعى عليه ولدغه في كتفه.
MENAFN19092023000072011014ID1107101025
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.