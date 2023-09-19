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ربطة ملوخية تدخل شابا أردنيا العناية الحثيثة (تفاصيل)

9/19/2023 2:25:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تعرض شاب في منطقة الأغوار الجنوبية للدغة خطيرة من أفعى فلسطين بمنطقة الكتف.

وقد تم نقله على الفور لقسم العناية الحثيثة في أحد المستشفيات القريبة .

وفي تفاصيل عملية اللدغ فقد تعرض الشاب للدغ في كتفه عن طريق يحمل على ظهره كمية من الملوخية وكانت الأفعى بداخلها فتفاجأ بهجوم الأفعى عليه ولدغه في كتفه.



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