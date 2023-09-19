تطوير العقبة توفر 22 مليون دينار لمعبر الدرة

العقبة- قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي إن المفاوضات مع شركة مرسى زايد الإماراتية وصلت لمرحلتها النهائية.



وبين الصفدي خلال مؤتمر صحفي في العقبة أن "مرسى زايد" ستبدأ بالعمل في أرض المشروع خلال العام المقبل بعد اعتماد سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة المخطط الشمولي بإنشاء مارينا للقوارب السياحية وبعض المرافق الترفيهية والشقق الفندقية.



وأشار إلى أن شركة تطوير العقبة تعمل على إعادة تعريف ميزاتها التنافسية في العديد من المحاور.



وأوضح الصفدي أن الشركة وفرت 22 مليون دينار لمعبر الدرة الحدودي الذي يربط العقبة بمدينة حقل السعودية بعد الزيادة في أعداد القادمين المغادرين، وسيكون أحدث مركز حدودي في المملكة لقربه من مشروع نيوم.



وأضاف أن "تطوير العقبة" ستعمل على تزويد المنطقة الجنوبية الصناعية بالغاز الطبيعي تماشيا مع التوجه العالمي للمضي بالاقتصاد الأخضر.

وأشار الصفدي إلى أن مجموعة أبو ظبي أرسلت عرضين لتشغيل مطار الملك الحسين الدولي، "وحاليا ندرس العرضين في شركة تطوير العقبة من خلال المفاوضات بين الطرفين"، إلى جانب عرض لإدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.