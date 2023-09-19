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السعودية تشارك في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بأستراليا

9/19/2023 2:22:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تشارك المملكة في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال "GEC"، تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ في ملبورن بأستراليا خلال الفترة من 19 - 22 سبتمبر الجاري.
وترأس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ممثلةً بنائب المحافظ لريادة الأعمال سعود بن خالد السبهان، وفد المملكة المشارك من عدة جهات حكومية ورواد الأعمال السعوديين، بهدف تعزيز مكانة المملكة كوجهةً عالمية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إبراز الجهود التي تقدمها الهيئة لرواد ورائدات الأعمال، لدعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرصة للمنشآت الواعدة بالتواصل مع الخبراء والمختصين الدوليين للاستفادة من خبراتهم، عبر مجموعة من البرامج والمبادرات ومسرعات الأعمال المحلية والعالمية التي تنظمها الهيئة.
ويضم الوفد عددًا من الجهات الحكومية، هي: وزارة الاستثمار، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، للتباحث مع المؤسسات الدولية عن أبرز الفرص والممكنات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير مجال ريادة الأعمال في المملكة.
وستتضمن المشاركة مجموعة من الزيارات للوفد تشمل مركز ريادة الأعمال في جامعة ملبورن، وحاضنة ومسرعة الأعمال Hatch Quarter؛ المعنية بتقديم الدعم والاستشارات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعمهم في التوسع والمشاركة في الأسواق العالمية لجذب الاستثمارات؛ وذلك في إطار تعزيز فرص التعاون مع الشركات الناشئة وتوطيد العلاقات مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بريادة الأعمال.
كما يشارك في المعرض عدد من رواد الأعمال السعوديين، لتسليط الضوء على مشاريعهم في مختلف القطاعات، ومنها شركة "رأس مال" التي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط في تقديم الدعم للشركات الناشئة عبر حزمة من الأدوات في إدارة حقوق الملكية ومتابعة جداول حصص المُلاك، وقياس أثر الجولات الاستثمارية عليها، إلى جانب شركة "ويكاب" البارزة في مجال التقنيات والبناء؛ التي تسعى لتعزيز فرصها الاستثمارية من خلال التوسع إقليمياً ودولياً.

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