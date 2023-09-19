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20 قتيلا بحادث مروع في جنوب إفريقيا

9/19/2023 2:22:07 PM
(MENAFN- Al Watan) لقي 20 شخصا على الأقل من عمال شركة التعدين العملاقة ((دي بيرز)) مصرعهم عندما تعرضت الحافلة التي كانت تقلهم لحادث سير في جنوب إفريقيا، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد.
وأفادت إدارة النقل في مقاطعة ليمبوبو الشمالية بأن ((حافلة تقل عمالا من منجم فينيشيا تعرضت لحادث سير بعد ظهر الأحد))، مضيفة: ((الحادث أودى بحياة ما لا يقل عن 20 عاملا)). ولم يتم تحديد سبب الحادث حتى الآن.
وصرّح فونغاني تشوك، المتحدث باسم الإدارة، إلى وكالة ((فرانس برس)) بأن الحادث وقع قرابة
الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينتش، على بُعد نحو 25 كيلومترا من المنجم قرب الحدود مع زيمبابوي في أقصى شمال البلاد.
وأوضح تشوك: ((الحافلة اصطدمت بشاحنة)).
وعلى الرغم من امتلاك جنوب إفريقيا إحدى أهم شبكات الطرق حداثة في القارة السمراء، فإن سجلها من حيث السلامة هو الأسوأ.
وتدير ((دي بيرز)) منذ أكثر من ثلاثين عاما منجم فينيشيا، الذي يقع بالقرب من الحدود مع بوتسوانا وزيمبابوي، وتنتج سنويا نحو 40% من الألماس في جنوب إفريقيا، ويعمل لديها أكثر من 4.300 شخص، بينهم الكثيرون الذي يأتون من مناطق مجاورة للمنجم.
و((فينيشيا)) كان يُعد أكبر منجم مكشوف في البلاد سابقا، قبل أن تقرر ((دي بيرز)) استثمار ملياري دولار في مشروع ضخم للتعدين تحته في طبقات يصعب الوصول إليها، بهدف رفع الإنتاج إلى أربعة ملايين قيراط من الألماس سنويا.

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