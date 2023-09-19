%10 من اليابانيين أعمارهم تتجاوز الثمانين

%10 من اليابانيين أعمارهم تتجاوز الثمانين
التاريخ
9/19/2023 2:22:07 PM
(MENAFN- Al Watan) تجاوزت نسبة الذين يبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر %10 من الشعب الياباني للمرة الأولى، وفقا لما أظهرته بيانات حكومية الأحد.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن ذلك يأتي في الوقت الذي تواصل فيه البلاد، التي توجد بها أكبر نسبة من كبار السن، كفاحها مع مجتمع يشيخ بسرعة.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، بمناسبة يوم ((احترام المسنين))، المقرر له أمس، إن عدد الأشخاص في هذه الفئة العمرية ارتفع بمقدار 270 ألف شخص عن العام السابق، ليصل إلى %10 من إجمالي سكان اليابان، البالغ نحو 124 مليون نسمة.
وأظهرت البيانات تسجيل رقم قياسي آخر، وهو أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق، والذين يعرفون بأنهم كبار السن في اليابان، يمثلون %30 من إجمالي السكان، ويبلغ عددهم 36 مليونا، مما يعني أن البلاد لا تزال لديها أكبر نسبة من هذه الفئة العمرية في كل أنحاء العالم.
بينما تحتل إيطاليا وفنلندا المرتبة الثانية والثالثة، حيث يمثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر %25 و%24، على التوالي، من بين سكان كل منهما.
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