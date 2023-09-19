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%10 من اليابانيين أعمارهم تتجاوز الثمانين

9/19/2023 2:22:07 PM
(MENAFN- Al Watan) تجاوزت نسبة الذين يبلغ أعمارهم 80 عاما أو أكثر %10 من الشعب الياباني للمرة الأولى، وفقا لما أظهرته بيانات حكومية الأحد.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن ذلك يأتي في الوقت الذي تواصل فيه البلاد، التي توجد بها أكبر نسبة من كبار السن، كفاحها مع مجتمع يشيخ بسرعة.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، بمناسبة يوم ((احترام المسنين))، المقرر له أمس، إن عدد الأشخاص في هذه الفئة العمرية ارتفع بمقدار 270 ألف شخص عن العام السابق، ليصل إلى %10 من إجمالي سكان اليابان، البالغ نحو 124 مليون نسمة.
وأظهرت البيانات تسجيل رقم قياسي آخر، وهو أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق، والذين يعرفون بأنهم كبار السن في اليابان، يمثلون %30 من إجمالي السكان، ويبلغ عددهم 36 مليونا، مما يعني أن البلاد لا تزال لديها أكبر نسبة من هذه الفئة العمرية في كل أنحاء العالم.
بينما تحتل إيطاليا وفنلندا المرتبة الثانية والثالثة، حيث يمثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر %25 و%24، على التوالي، من بين سكان كل منهما.

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