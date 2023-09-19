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روبوتات ترعب مشجعي مباراة

9/19/2023 2:22:07 PM
(MENAFN- Al Watan) مشاعر ممزوجة بالذهول والخوف انتابت مشجعي مباراة في أمريكا، وهم يشاهدون الملعب يمتلئ بروبوتات على هيئة بشر، وتتجول في أركانه بسكون وثقة، كما لو أنها في مهمة أمنية. وحسب تقرير نشره ((سكاي نيوز))، فوجئ المشجعون الذين ذهبوا لحضور مباراة لوس أنجلوس تشارجرز وميامي دولفنز بـ((اقتحام)) عدد من الروبوتات ملعب المباراة.
وخلال المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي، صوّر عدد من المشجعين ((روبوتات)) تشبه البشر، بوصلات كهربائية، وهي تتجول بشكل مريب داخل أروقة الملعب وفي المدرجات، مما أثار خوف عدد من الجماهير.
وبينما ظن البعض أن هذه الروبوتات هي في الحقيقة بشر بزي ((إنسان آلي))، تبين أنها ((روبوتات)) حقيقية، صممت لدخول الملعب وخلق التساؤلات. ووضح لاحقا أن هذه الروبوتات هي جزء من حملة ترويجية لفيلم سيتم إصداره قريبا، وهي شخصيات من الفيلم ((The Creator)) أو ((المبتكر))، الذي يدور حول حرب بين البشر وأعداد من الروبوت.

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