روبوتات ترعب مشجعي مباراة
التاريخ
9/19/2023 2:22:07 PM
(MENAFN- Al Watan) مشاعر ممزوجة بالذهول والخوف انتابت مشجعي مباراة في أمريكا، وهم يشاهدون الملعب يمتلئ بروبوتات على هيئة بشر، وتتجول في أركانه بسكون وثقة، كما لو أنها في مهمة أمنية. وحسب تقرير نشره ((سكاي نيوز))، فوجئ المشجعون الذين ذهبوا لحضور مباراة لوس أنجلوس تشارجرز وميامي دولفنز بـ((اقتحام)) عدد من الروبوتات ملعب المباراة.
وخلال المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي، صوّر عدد من المشجعين ((روبوتات)) تشبه البشر، بوصلات كهربائية، وهي تتجول بشكل مريب داخل أروقة الملعب وفي المدرجات، مما أثار خوف عدد من الجماهير.
وبينما ظن البعض أن هذه الروبوتات هي في الحقيقة بشر بزي ((إنسان آلي))، تبين أنها ((روبوتات)) حقيقية، صممت لدخول الملعب وخلق التساؤلات. ووضح لاحقا أن هذه الروبوتات هي جزء من حملة ترويجية لفيلم سيتم إصداره قريبا، وهي شخصيات من الفيلم ((The Creator)) أو ((المبتكر))، الذي يدور حول حرب بين البشر وأعداد من الروبوت.
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