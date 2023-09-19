موسم قطاف - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/19/2023 2:21:54 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ موسم قطف فاكهة الرمان في أكثر من 5500 مزرعة رمان بمنطقة الباحة من بداية سبتمبر، وسط إنتاج كبير وجودة عالية، حيث يجني المزارعون محصولهم الذي يترقبونه على مدى عام كامل، أملا أن يكون موسما سنويا مميزا اقتصاديا لهم. ((واس))
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