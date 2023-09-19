تشييع جثمان الإعلامي المصري لمثواه الأخير - جريدة الوطن السعودية

تشييع جثمان الإعلامي المصري لمثواه الأخير - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/19/2023 2:21:54 PM
(MENAFN- Al Watan) شيعت العاصمة المقدسة الإعلامي ماهر بن أحمد المصري عقب الصلاة عليه بعد مغرب أمس ومواراة جثمانه بمقبرة المعلاة وسط حضور عدد من زملاء وأصدقاء الفقيد وذويه .
وكان الفقيد ماهر المصري -رحمه الله- قد عانى من الأمراض مؤخرا وأجرى عدة عمليات جراحية قلبية بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.
وكان قد بدأ العمل الصحفي بصحيفة عكاظ من عام 1992 م وبعد ذلك عمل مديرا لمكتب صحيفة البلاد بمكة المكرمة ثم تنقل في عدة صحف وعمل في الندوة والوطن والاقتصادية والحياة و قنوات رياضية سعودية وعربية
وقد رثى الفقيد عدد من زملائه الإعلاميين وأشادوا بما تميز به من أخلاق رفيعه ومآثر طيبة ودعوا الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويرزقه الفردوس الأعلى ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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