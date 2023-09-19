Tuesday, 19 September 2023 11:40 GMT

تشييع جثمان الإعلامي المصري لمثواه الأخير - جريدة الوطن السعودية

9/19/2023 2:21:54 PM
(MENAFN- Al Watan) شيعت العاصمة المقدسة الإعلامي ماهر بن أحمد المصري عقب الصلاة عليه بعد مغرب أمس ومواراة جثمانه بمقبرة المعلاة وسط حضور عدد من زملاء وأصدقاء الفقيد وذويه .
وكان الفقيد ماهر المصري -رحمه الله- قد عانى من الأمراض مؤخرا وأجرى عدة عمليات جراحية قلبية بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة.
‫وكان قد بدأ العمل الصحفي بصحيفة عكاظ من عام 1992 م وبعد ذلك عمل مديرا لمكتب صحيفة البلاد بمكة المكرمة ثم تنقل في عدة صحف وعمل في الندوة والوطن والاقتصادية والحياة و قنوات رياضية سعودية وعربية ‬
‫وقد رثى الفقيد عدد من زملائه الإعلاميين وأشادوا بما تميز به من أخلاق رفيعه ومآثر طيبة ودعوا الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويرزقه الفردوس الأعلى ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان ‬
‫إنا لله وإنا إليه راجعون.

MENAFN19092023000089011017ID1107101015

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث