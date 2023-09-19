NIQ توسِّع آلية مشاركة البيانات داخل منصَّةnnect مع Snowflake

NIQ توسِّع آلية مشاركة البيانات داخل منصَّةnnect مع Snowflake
التاريخ
9/19/2023 2:20:08 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- يسرُّ شركة NIQ ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال معلومات المستهلك، أن تعلن عن أن قدرات منصَّة Connect من NIQ قد توسَّعت الآن لتشمل استخدام ميزة مشاركة البيانات الآمنة من Snowflake. تمثل هذه القدرة علامة بارزة مهمة لمنصَّة Connect من NIQ، حيث تعمل على تمكين العملاء في 84 سوقًا عالمية من خلال قدرات مشاركة البيانات المُحسَّنة والوصول السلس إلى البيانات في الوقت الفعلي. ونتيجة لذلك، يمكن أن تُسهم هذه الميزة في التخلص من أوقات انتظار المعالجة والتحميل، مما يوفر كفاءة وسرعة لا مثيل لهما لمواكبة المشهد الاستهلاكي المعقد.
صرَّح Troy Treangen، كبير مسؤولي المنتجات في NIQ: "بفضل توسيع قدرة الوصول بسهولة إلى البيانات العالمية متعددة القنوات، يمكننا تمكين العملاء من اكتشاف سُبل جديدة للنمو حتى في المشاهد الاستهلاكية المعقدة للغاية". "يُمثل الابتكار بوصلتنا التي نسترشد بها، وقد جسَّد التزامنا بإعادة هيكلة منصَّة Connect مسارًا جديدًا. لقد أتاحت لنا استثماراتنا الإستراتيجية الفرصة على إطلاق العنان لقدرات مشاركة البيانات الحديثة، وتوجيه عملائنا نحو مستقبل أكثر إشراقًا يعتمد على البيانات."
تُعدُّ منصَّة Connect من NIQ أحد الأصول المهمة للشركات، حيث تُمكِّنها من الاستفادة من بياناتها عبر جميع جوانب مؤسستها. وبالاستعانة بأصول البيانات المتكاملة، يمكن للشركات تحديد الاتجاهات الناشئة بسهولة، والإشارة إلى فجوات الأداء، والاستجابة بسرعة لفرص النمو. ومن المتوقَّع أن يكشف هذا التعاون العالمي عن رؤى مبتكرة، ومن ثمَّ، اكتساب فهم أعمق لسلوك العملاء وتفضيلاتهم.
تتضمَّن الميزات الإضافية لتكامل منصة Connect من NIQ مع سحابة بيانات البيع بالتجزئة من Snowflake ما يلي:
تكامل البيانات بسلاسة : ستتمكن الشركات من تحقيق استفادة كبيرة من حجم التكامل السلس لبيانات المستهلك والسوق الغنية من NIQ في بيئة Snowflake. يُسهِّل هذا التكامل من آلية استخدام مصادر البيانات الواسعة، ويُضفي تحسينات كبيرة في السرعة لعملائنا عند استخدام البيانات.
مشاركة البيانات الآمنة : يعمل التوفُّر من خلال Snowflake إلى تسهيل مشاركة البيانات في الوقت الفعلي تقريبًا، مما يُمكِّن الشركات من الوصول إلى بيانات NIQ والاستعلام عنها بشكل فوري. يُمكِّن هذا التبادل الديناميكي للمعلومات المؤسسات من تصدر مشهد الأعمال السريع في الوقت الراهن.
قابلية التوسُّع والمرونة : صُممِّت منصَّة Connect من NIQ مع مشاركة البيانات الآمنة من Snowflake للتوسُّع بسهولة مع تلبية احتياجات البيانات المتزايدة للشركات. وسواء كانت الشركة ناشئة أو مؤسسة مدرجة ضمن قائمة Fortune 500، فإنها توفر المرونة اللازمة للتكيُّف والنمو في بيئة سريعة التغير.
قدرات مُحسَّنة للذكاء الاصطناعي والتعلُّم الآلي : يمكن للشركات الاستفادة من التحليلات المتقدمة والتعلُّم الآلي ضمن منصَّة Snowflake لاستنباط رؤى قابلة للتنفيذ من بيانات NIQ. تُعزِّز أوجه التآزر والتكامل هذه وتيرة الابتكار، مما يمكّن الشركات من اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات بدقة.
أمن البيانات والامتثال : تعطي شركتا NIQ وSnowflake الأولوية لأمن البيانات والامتثال. يضمن الحل المشترك حماية البيانات الحسَّاسة مما يبعث بحالة من الطمأنينة وراحة البال للشركات وعملائها مع العمل على تمكينهم من تلبية المتطلبات التنظيمية المتطورة.
وواصل Treangen حديثه قائلاً: "تلتزم NIQ بمساعدة الشركات على التحلي بأكبر قدر من المرونة في الوقت الذي تُمثل فيه القدرة على اتخاذ خطوات بسرعة بناءً على البيانات الدقيقة أمرًا بالغ الأهمية". "سيزود هذا النهج المبتكر لمشاركة البيانات عملاء منصَّة Connect بميزة تنافسية اليوم وسيكونون على أتم الاستعداد لمجابهة تحديات المستقبل. نُضفي تحديثات على جميع مستويات منصَّة Connect الخاصة بنا، وتنتابنا حالة حماس شديد للتحسينات لمساعدة عملائنا على تحقيق النجاح."
صرَّحت Rosemary DeAragon، الرئيس العالمي لقسم التجزئة والسلع الاستهلاكية في شركة Snowflake قائلة: "احتلت شركة NIQ باعتبارها شركة رائدة في مجال رؤى البيع بالتجزئة والمستهلكين، مكانة بارزة في صناعة البيع بالتجزئة لتقديم البيانات التي تمنح ميزة تنافسية لتجار البيع بالتجزئة وشركات المنتجات الاستهلاكية". "تنتابنا حالة حماس شديد للجمع بين القوة الكاملة لسحابة بيانات البيع بالتجزئة في Snowflake ومنصَّة Connect من NIQ، مما يتيح استخدام البيانات المهمة بسلاسة حول العالم من خلال ميزة مشاركة البيانات في Snowflake."
تلتزم شركة NIQ بتعزيز وتيرة الابتكار وتمكين المؤسسات من النجاح في عالم يستند إلى البيانات. يمثل التعاون بين شركتي NIQ وSnowflake خطوة نوعية في عالم مشاركة البيانات وسيُجسِّد مستقبل تحليلات البيانات. وفي ظل إقرار المؤسسات بمدى قيمة البيانات في عملياتها بشكل متزايد، فإن السماح لها بتبادل الرؤى بسلاسة وكفاءة سيُمكِّنها من فتح فرص جديدة والتنقُّل في مشهد البيانات بسهولة.
للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول منصَّة Connect من NIQ ومزاياها، يُرجى زيارة .
نبذة عن NIQ
NIQ هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال معلومات المستهلك، حيث تُقدِّم فهمًا وصورةً شاملة لسلوك شراء المستهلك وتكشف عن سُبل جديدة للنمو. في عام 2023، حدث اندماج بين شركتي NIQ وGfK، ومن ثمَّ، الجمع بين رائدي الصناعة اللذين يتمتعان بوصول عالمي لا مثيل له. وبالاطّلاع الشامل على قطاع البيع بالتجزئة ورؤى المستهلك الأكثر شمولاً - والتي يتم تقديمها من خلال التحليلات المتقدمة من خلال أحدث المنصَّات - تقدم NIQ آلية Full ViewTM.
تُعدُّ شركة تابعة لمحفظة Advent International ولديها عمليات في أكثر من 100 سوق، وتفي باحتياجات أكثر من 90% من سكان العالم. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة NIQ.com.
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