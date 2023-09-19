NIQ توسِّع آلية مشاركة البيانات داخل منصَّةnnect مع Snowflake

صرَّح Troy Treangen، كبير مسؤولي المنتجات في NIQ: "بفضل توسيع قدرة الوصول بسهولة إلى البيانات العالمية متعددة القنوات، يمكننا تمكين العملاء من اكتشاف سُبل جديدة للنمو حتى في المشاهد الاستهلاكية المعقدة للغاية". "يُمثل الابتكار بوصلتنا التي نسترشد بها، وقد جسَّد التزامنا بإعادة هيكلة منصَّة Connect مسارًا جديدًا. لقد أتاحت لنا استثماراتنا الإستراتيجية الفرصة على إطلاق العنان لقدرات مشاركة البيانات الحديثة، وتوجيه عملائنا نحو مستقبل أكثر إشراقًا يعتمد على البيانات."

تُعدُّ منصَّة Connect من NIQ أحد الأصول المهمة للشركات، حيث تُمكِّنها من الاستفادة من بياناتها عبر جميع جوانب مؤسستها. وبالاستعانة بأصول البيانات المتكاملة، يمكن للشركات تحديد الاتجاهات الناشئة بسهولة، والإشارة إلى فجوات الأداء، والاستجابة بسرعة لفرص النمو. ومن المتوقَّع أن يكشف هذا التعاون العالمي عن رؤى مبتكرة، ومن ثمَّ، اكتساب فهم أعمق لسلوك العملاء وتفضيلاتهم.

تتضمَّن الميزات الإضافية لتكامل منصة Connect من NIQ مع سحابة بيانات البيع بالتجزئة من Snowflake ما يلي:



تكامل البيانات بسلاسة : ستتمكن الشركات من تحقيق استفادة كبيرة من حجم التكامل السلس لبيانات المستهلك والسوق الغنية من NIQ في بيئة Snowflake. يُسهِّل هذا التكامل من آلية استخدام مصادر البيانات الواسعة، ويُضفي تحسينات كبيرة في السرعة لعملائنا عند استخدام البيانات.

مشاركة البيانات الآمنة : يعمل التوفُّر من خلال Snowflake إلى تسهيل مشاركة البيانات في الوقت الفعلي تقريبًا، مما يُمكِّن الشركات من الوصول إلى بيانات NIQ والاستعلام عنها بشكل فوري. يُمكِّن هذا التبادل الديناميكي للمعلومات المؤسسات من تصدر مشهد الأعمال السريع في الوقت الراهن.

قابلية التوسُّع والمرونة : صُممِّت منصَّة Connect من NIQ مع مشاركة البيانات الآمنة من Snowflake للتوسُّع بسهولة مع تلبية احتياجات البيانات المتزايدة للشركات. وسواء كانت الشركة ناشئة أو مؤسسة مدرجة ضمن قائمة Fortune 500، فإنها توفر المرونة اللازمة للتكيُّف والنمو في بيئة سريعة التغير.

قدرات مُحسَّنة للذكاء الاصطناعي والتعلُّم الآلي : يمكن للشركات الاستفادة من التحليلات المتقدمة والتعلُّم الآلي ضمن منصَّة Snowflake لاستنباط رؤى قابلة للتنفيذ من بيانات NIQ. تُعزِّز أوجه التآزر والتكامل هذه وتيرة الابتكار، مما يمكّن الشركات من اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات بدقة. أمن البيانات والامتثال : تعطي شركتا NIQ وSnowflake الأولوية لأمن البيانات والامتثال. يضمن الحل المشترك حماية البيانات الحسَّاسة مما يبعث بحالة من الطمأنينة وراحة البال للشركات وعملائها مع العمل على تمكينهم من تلبية المتطلبات التنظيمية المتطورة.

وواصل Treangen حديثه قائلاً: "تلتزم NIQ بمساعدة الشركات على التحلي بأكبر قدر من المرونة في الوقت الذي تُمثل فيه القدرة على اتخاذ خطوات بسرعة بناءً على البيانات الدقيقة أمرًا بالغ الأهمية". "سيزود هذا النهج المبتكر لمشاركة البيانات عملاء منصَّة Connect بميزة تنافسية اليوم وسيكونون على أتم الاستعداد لمجابهة تحديات المستقبل. نُضفي تحديثات على جميع مستويات منصَّة Connect الخاصة بنا، وتنتابنا حالة حماس شديد للتحسينات لمساعدة عملائنا على تحقيق النجاح."

صرَّحت Rosemary DeAragon، الرئيس العالمي لقسم التجزئة والسلع الاستهلاكية في شركة Snowflake قائلة: "احتلت شركة NIQ باعتبارها شركة رائدة في مجال رؤى البيع بالتجزئة والمستهلكين، مكانة بارزة في صناعة البيع بالتجزئة لتقديم البيانات التي تمنح ميزة تنافسية لتجار البيع بالتجزئة وشركات المنتجات الاستهلاكية". "تنتابنا حالة حماس شديد للجمع بين القوة الكاملة لسحابة بيانات البيع بالتجزئة في Snowflake ومنصَّة Connect من NIQ، مما يتيح استخدام البيانات المهمة بسلاسة حول العالم من خلال ميزة مشاركة البيانات في Snowflake."

تلتزم شركة NIQ بتعزيز وتيرة الابتكار وتمكين المؤسسات من النجاح في عالم يستند إلى البيانات. يمثل التعاون بين شركتي NIQ وSnowflake خطوة نوعية في عالم مشاركة البيانات وسيُجسِّد مستقبل تحليلات البيانات. وفي ظل إقرار المؤسسات بمدى قيمة البيانات في عملياتها بشكل متزايد، فإن السماح لها بتبادل الرؤى بسلاسة وكفاءة سيُمكِّنها من فتح فرص جديدة والتنقُّل في مشهد البيانات بسهولة.

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نبذة عن NIQ

NIQ هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال معلومات المستهلك، حيث تُقدِّم فهمًا وصورةً شاملة لسلوك شراء المستهلك وتكشف عن سُبل جديدة للنمو. في عام 2023، حدث اندماج بين شركتي NIQ وGfK، ومن ثمَّ، الجمع بين رائدي الصناعة اللذين يتمتعان بوصول عالمي لا مثيل له. وبالاطّلاع الشامل على قطاع البيع بالتجزئة ورؤى المستهلك الأكثر شمولاً - والتي يتم تقديمها من خلال التحليلات المتقدمة من خلال أحدث المنصَّات - تقدم NIQ آلية Full ViewTM.

تُعدُّ شركة تابعة لمحفظة Advent International ولديها عمليات في أكثر من 100 سوق، وتفي باحتياجات أكثر من 90% من سكان العالم. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة NIQ.com.

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