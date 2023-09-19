تطبيق Wemade تحديث شامل لتوازن المهارات على MIR4
التاريخ
9/19/2023 2:20:08 PM
(MENAFN- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Wemade عن إطلاق تحديث شامل لتوازن المهارات للعبة تقمص الأدوار الجماعية الشهيرة MIR4 في 19 من سبتمبر.
يحتوي التحديث على تعديلات على المهارات القتالية لكل الفئات، بما في ذلك تأثير استعادة الصحة المضاف لفئة المحارب وزيادة وقت الحصانة للرماح وميزة استعادة الحيوية المضافة للساحر وزيادة مستوى تقليل مقاومة إضعاف العدو للحاوي وميزة إعادة ضبط فترة سكون المراوغة المضافة في مواقف معينة للرامي وميزة استعادة الحيوية المضافة لجندي الظلام في ولاية Asura.
بالإضافة إلى هذه التعديلات، تمت أيضًا زيادة الطوابق العليا لموقع Magic Square وSecret Peak وصولاً إلى الطابق العاشر، والذي يمكن دخوله عن طريق الحملة ويتضمن وحوشًا وصولاً إلى المستوى 175. وجدير بالذكر أن اللاعبين يمكنهم التنافس ضد لاعبين من خوادم أخرى في نفس المنطقة وإكمال المهمات المضافة حديثًا للحصول على عناصر متنوعة، من ضمنها "Epic Moonlight Stone" و"Legendary Darkened Enhancement Stone."
تم أيضًا تحديث غارة الزعيم الثالثة عشرة "Frothing Sagittarion" حتى يتسنى لجميع اللاعبين في نفس المنطقة الاستمتاع بها، كما يمكن لخمسة عشر لاعبًا تشكيل فرقة غارة وهزيمة زعيم المستوى 190 "Frothing Sagittarion" للحصول على عناصر، مثل "Epic Dragonsteel Box" و"Epic Divine Dragon's Dragon Artifact Enhancement Stone."
احتفالاً بهذا التحديث، ستعقد MIR4 حدث "Hunting Hour 7-Day Check-in" حتى 3 من أكتوبر، حيث سيُمنح اللاعبون عناصر، مثل "Legendary Hunting Potion" و"Legendary Precision Potion" في هذا الحدث. وحتى 16 من أكتوبر، ستتوفر عناصر، مثل "Legendary Blue Dragon Statue" و"Epic Divine Dragon's Enhancement Stone" من حدث "Yiun's 14-Day Martial Art Log".
من معركتي الفردية إلى حربنا الموحدة! يمكن التعرف على معلومات مفصلة عن MIR4 على الموقع الإلكتروني الرسمي .
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