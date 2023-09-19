تطبيق Wemade تحديث شامل لتوازن المهارات على MIR4

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Wemade عن إطلاق تحديث شامل لتوازن المهارات للعبة تقمص الأدوار الجماعية الشهيرة MIR4 في 19 من سبتمبر.

يحتوي التحديث على تعديلات على المهارات القتالية لكل الفئات، بما في ذلك تأثير استعادة الصحة المضاف لفئة المحارب وزيادة وقت الحصانة للرماح وميزة استعادة الحيوية المضافة للساحر وزيادة مستوى تقليل مقاومة إضعاف العدو للحاوي وميزة إعادة ضبط فترة سكون المراوغة المضافة في مواقف معينة للرامي وميزة استعادة الحيوية المضافة لجندي الظلام في ولاية Asura.

بالإضافة إلى هذه التعديلات، تمت أيضًا زيادة الطوابق العليا لموقع Magic Square وSecret Peak وصولاً إلى الطابق العاشر، والذي يمكن دخوله عن طريق الحملة ويتضمن وحوشًا وصولاً إلى المستوى 175. وجدير بالذكر أن اللاعبين يمكنهم التنافس ضد لاعبين من خوادم أخرى في نفس المنطقة وإكمال المهمات المضافة حديثًا للحصول على عناصر متنوعة، من ضمنها "Epic Moonlight Stone" و"Legendary Darkened Enhancement Stone."

تم أيضًا تحديث غارة الزعيم الثالثة عشرة "Frothing Sagittarion" حتى يتسنى لجميع اللاعبين في نفس المنطقة الاستمتاع بها، كما يمكن لخمسة عشر لاعبًا تشكيل فرقة غارة وهزيمة زعيم المستوى 190 "Frothing Sagittarion" للحصول على عناصر، مثل "Epic Dragonsteel Box" و"Epic Divine Dragon's Dragon Artifact Enhancement Stone."

احتفالاً بهذا التحديث، ستعقد MIR4 حدث "Hunting Hour 7-Day Check-in" حتى 3 من أكتوبر، حيث سيُمنح اللاعبون عناصر، مثل "Legendary Hunting Potion" و"Legendary Precision Potion" في هذا الحدث. وحتى 16 من أكتوبر، ستتوفر عناصر، مثل "Legendary Blue Dragon Statue" و"Epic Divine Dragon's Enhancement Stone" من حدث "Yiun's 14-Day Martial Art Log".

من معركتي الفردية إلى حربنا الموحدة! يمكن التعرف على معلومات مفصلة عن MIR4 على الموقع الإلكتروني الرسمي .

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