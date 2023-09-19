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أطعمة غنية بالكروم

9/19/2023 2:17:46 PM
(MENAFN- Al Watan) يساعد الكروم في خفض مستويات الدهون الثلاثية وزيادة الكوليسترول المفيد، كما أنه يحسن أيضا حساسية الأنسولين لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.
ويتم تناول الكروم كمكمل غذائي رغم توافره في مجموعة من الأغذية كما في القائمة التالية:
عصير العنب
يعتبر عصير العنب مصدرًا ممتازا للكروم، إلا أن الأطباء ينصحون بضرورة الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي السكر المضاف لآثاره السلبية على الصحة.
دقيق القمح الكامل
يساعدك تناول منتجات القمح الكامل على إضافة المزيد من الكروم إلى نظامك الغذائي، إذ توفر مثلا شريحة متوسطة الحجم (36 غرامًا) من خبز القمح الكامل 1 ميكروغرام من الكروم.
عصير البرتقال
توفر حصة كوب واحد (240 ميلي) من عصير البرتقال 2.2 ميكروجرام من الكروم أو 6% من الاحتياج اليومي لهذا المعدن، و90% من القيمة اليومية لفيتامين ((سي)).
الفاصولياء الخضراء
تقدم حصة نصف كوب (73 غرامًا) من الفاصولياء الخضراء 1.1 ميكروجرام من الكروم.
لحم البقر
تعد البروتينات الحيوانية خصوصًا لحم البقر مصادر جيدة للكروم، إذ توفر حصة (85 غرامًا) 2 ميكروجرام من المعدن.

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