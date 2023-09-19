أطعمة غنية بالكروم

أطعمة غنية بالكروم
التاريخ
9/19/2023 2:17:46 PM
(MENAFN- Al Watan) يساعد الكروم في خفض مستويات الدهون الثلاثية وزيادة الكوليسترول المفيد، كما أنه يحسن أيضا حساسية الأنسولين لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.
ويتم تناول الكروم كمكمل غذائي رغم توافره في مجموعة من الأغذية كما في القائمة التالية:
عصير العنب
يعتبر عصير العنب مصدرًا ممتازا للكروم، إلا أن الأطباء ينصحون بضرورة الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي السكر المضاف لآثاره السلبية على الصحة.
دقيق القمح الكامل
يساعدك تناول منتجات القمح الكامل على إضافة المزيد من الكروم إلى نظامك الغذائي، إذ توفر مثلا شريحة متوسطة الحجم (36 غرامًا) من خبز القمح الكامل 1 ميكروغرام من الكروم.
عصير البرتقال
توفر حصة كوب واحد (240 ميلي) من عصير البرتقال 2.2 ميكروجرام من الكروم أو 6% من الاحتياج اليومي لهذا المعدن، و90% من القيمة اليومية لفيتامين ((سي)).
الفاصولياء الخضراء
تقدم حصة نصف كوب (73 غرامًا) من الفاصولياء الخضراء 1.1 ميكروجرام من الكروم.
لحم البقر
تعد البروتينات الحيوانية خصوصًا لحم البقر مصادر جيدة للكروم، إذ توفر حصة (85 غرامًا) 2 ميكروجرام من المعدن.
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