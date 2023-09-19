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عيادة أسنان لمرضى دم الأحساء

9/19/2023 2:17:45 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف المدير التنفيذي في الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية في الأحساء عبدالعزيز العودة، تبني مشروع طبي ((جديد))، يتمثل في زراعة أسنان للمستفيدين والمستفيدات من خدمات الجمعية، وذلك بالتعاون مع مراكز طبية متخصصة في علاج وتركيب الأسنان، مبينًا أن هناك مصابين بتلف وتآكل في الأسنان، وخلع، وهم عرضة للإصابة والخلع أكثر من غيرهم، ويحتاجون عناية كبيرة في الأسنان، ويبلغ إجمالي المستفيدين من زراعة الأسنان في المرحلة الأولى 20 مستفيدًا.
تقليص المواعيد
أبان العودة، أن الجمعية تبنت، تنفيذ عيادة متخصصة لعلاج الأسنان في مركز أمراض الدم الوراثية في محاسن، وجرى تجهيزها بكل المستلزمات الطبية، وذلك لتقليص مواعيد علاج أسنان المرضى المستفيدين من خدمات الجمعية، ومساعدة مرضى الهيموفيليا بسبب استمرار نزف الدم، وجرى اختيار موقع العيادة في مركز أمراض الدم الوراثية، حتى تكون العيادة قريبة للاستشاريين والأخصائيين بأمراض الدم الوراثية للتدخل سريعًا في حال الحاجة لذلك، بجانب تبني الجمعية لمشروعين طبيين آخرين، اللذين فيهما تلمس لاحتياجات المستفيدين كمشروع الذرية، مشروع زراعة المفاصل.
نزيف اللثة
شددوا على ضرورة اهتمام مرضى الدم الوراثي، بالأسنان واللثة وإجراء فحوصات منتظمة عند الطبيب، مشيرين إلى أن أمراض الدم، لها تأثير مباشر على الأسنان، فتحدث بعض المشاكل، ومنها: نزيف اللثة بسبب قلة الهيموجلوبين في الدم الذي ينتج عنه عدم تجلط الدم، وانتشار البكتيريا وتسوس الأسنان بسرعة لذلك لا بد من الحرص على تنظيفها وإزالة الجير من عليها.
خدمات متنوعة
01 - التوعية والتثقيف الصحي بأمراض الدم الوراثية.
02 - تقديم الاستشارات الطبية في مجال أمراض الدم الوراثية.
03 - تقديم الأجهزة الطبية لمرضى الدم الوراثي ((مضخات الديسفرال، حقائب حفظ الأدوية)).
04 - العلاج الطبي الطارئ لمرضى الدم الوراثي.
05 - تأهيل المستفيدين لسوق العمل.
06 - تقديم الدعم والمشورة الطبية للأسر التي لديها احتمالية عالية لإصابة أبنائهم بأمراض الدم الوراثية.
07 - تنفيذ البرامج والمشاريع الترفيهية لمرضى الدم الوراثي.
08 - دعم البحوث والرسائل العلمية والمؤلفات العلمية في مجال أمراض الدم الوراثية.
09 - تقديم الدعم المالي للمستحقين من مرضى الدم الوراثي.
10 - دعم المقبلين على الزواج من مستفيدي الجمعية.
11 - رعاية طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي من مرضى الدم الوراثي.
12 - التأهيل الأكاديمي للكادر الطبي المباشر لحالات مرضى الدم الوراثي.
13 - تشجيع مرضى الثلاسيميا على خفض مستوى الحديد في أجسامهم.
14 - تقديم الدعم المالي للمستحقين من مرضى الدم الوراثي.
15 - تقديم المشورة الطبية للمقبلين على الزواج.

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