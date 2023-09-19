عيادة أسنان لمرضى دم الأحساء

عيادة أسنان لمرضى دم الأحساء
التاريخ
9/19/2023 2:17:45 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف المدير التنفيذي في الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية في الأحساء عبدالعزيز العودة، تبني مشروع طبي ((جديد))، يتمثل في زراعة أسنان للمستفيدين والمستفيدات من خدمات الجمعية، وذلك بالتعاون مع مراكز طبية متخصصة في علاج وتركيب الأسنان، مبينًا أن هناك مصابين بتلف وتآكل في الأسنان، وخلع، وهم عرضة للإصابة والخلع أكثر من غيرهم، ويحتاجون عناية كبيرة في الأسنان، ويبلغ إجمالي المستفيدين من زراعة الأسنان في المرحلة الأولى 20 مستفيدًا.
تقليص المواعيد
أبان العودة، أن الجمعية تبنت، تنفيذ عيادة متخصصة لعلاج الأسنان في مركز أمراض الدم الوراثية في محاسن، وجرى تجهيزها بكل المستلزمات الطبية، وذلك لتقليص مواعيد علاج أسنان المرضى المستفيدين من خدمات الجمعية، ومساعدة مرضى الهيموفيليا بسبب استمرار نزف الدم، وجرى اختيار موقع العيادة في مركز أمراض الدم الوراثية، حتى تكون العيادة قريبة للاستشاريين والأخصائيين بأمراض الدم الوراثية للتدخل سريعًا في حال الحاجة لذلك، بجانب تبني الجمعية لمشروعين طبيين آخرين، اللذين فيهما تلمس لاحتياجات المستفيدين كمشروع الذرية، مشروع زراعة المفاصل.
نزيف اللثة
شددوا على ضرورة اهتمام مرضى الدم الوراثي، بالأسنان واللثة وإجراء فحوصات منتظمة عند الطبيب، مشيرين إلى أن أمراض الدم، لها تأثير مباشر على الأسنان، فتحدث بعض المشاكل، ومنها: نزيف اللثة بسبب قلة الهيموجلوبين في الدم الذي ينتج عنه عدم تجلط الدم، وانتشار البكتيريا وتسوس الأسنان بسرعة لذلك لا بد من الحرص على تنظيفها وإزالة الجير من عليها.
خدمات متنوعة
01 -� التوعية والتثقيف الصحي بأمراض الدم الوراثية.
02 -� تقديم الاستشارات الطبية في مجال أمراض الدم الوراثية.
03 -� تقديم الأجهزة الطبية لمرضى الدم الوراثي ((مضخات الديسفرال، حقائب حفظ الأدوية)).
04 -� العلاج الطبي الطارئ لمرضى الدم الوراثي.
05 - تأهيل المستفيدين لسوق العمل.
06 -� تقديم الدعم والمشورة الطبية للأسر التي لديها احتمالية عالية لإصابة أبنائهم بأمراض الدم الوراثية.
07 -� تنفيذ البرامج والمشاريع الترفيهية لمرضى الدم الوراثي.
08 -� دعم البحوث والرسائل العلمية والمؤلفات العلمية في مجال أمراض الدم الوراثية.
09 -� تقديم الدعم المالي للمستحقين من مرضى الدم الوراثي.
10 -� دعم المقبلين على الزواج من مستفيدي الجمعية.
11 - �رعاية طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي من مرضى الدم الوراثي.
12 -� التأهيل الأكاديمي للكادر الطبي المباشر لحالات مرضى الدم الوراثي.
13 -� تشجيع مرضى الثلاسيميا على خفض مستوى الحديد في أجسامهم.
14 -� تقديم الدعم المالي للمستحقين من مرضى الدم الوراثي.
15 -� تقديم المشورة الطبية للمقبلين على الزواج.
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