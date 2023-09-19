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%70 من منتجات عشبة ستيفيا مخلوطة بسكر صناعي

9/19/2023 2:17:45 PM
(MENAFN- Al Watan) ستيفيا، هي عشبة حلوة المذاق، تم تصنيعها كمحليات، وتهافت عليها الناس، إلا أن %70 من منتجات هذه العشبة الموجودة في السوق السعودية ليس خيارًا صحيًا آمنًا، حيث تحتوي المكونات على مواد تمثل السكر الصناعي، وهذا لا يعني أن ليس هناك محليات ستيفيا نقية وعضوية، لكنها قليلة الانتشار لارتفاع سعرها.
إن المستخلص البالغ النقاء المستخرج من أوراق الستيفيا والمستخدم في المواد الغذائية، آمن تمامًا للاستهلاك البشري، كما تثبت خلاصة وافية لأكثر من 200 دراسة علمية، ولا يحتوي على سعرات حرارية، ولكنه أحلى 200 مرة من سكر المائدة، لذلك فهو خيار شائع للعديد من الأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن، إنما غالبًا ما تعالج الأصناف التجارية بشكل كبير، وتخلط مع مواد تحلية أخرى.
إضافات صناعية
يكشف الصيدلي مروان عبدالله أن %70 من منتجات عشبة ستيفيا الموجود في السوق السعودية تمت إضافة محليات صناعية إليها، هي مكتوبة على ملصق المنتج مثل Sucralose أو Maltodextrin أو DextroseK أو Sorbito، فإذا كنت مصابا بداء السكري أو تحاول إنقاص الوزن، إقرأ أولا ملصق منتج ستيفيا بعناية لمعرفة ما إذا تمت إضافة محليات عالية السعرات الحرارية أو تزيد نسبة السكر في الدم، أو قم بشراء منتج ستيفيا العضوي الخالي تمامًا من هذه المواد وهو مرتفع السعر كثيرًا مقارنة بالمنتجات المخلوطة. ويقوم البعض بزراعة العشبة بنفسه واستخدام الأوراق الكاملة لتحلية الأطعمة، حيث تتم زراعة نبات ستيفيا في عدد من الأراضي الإستوائية، وتزرع بشكل أساسي في الباراغواي وكينيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، وبسبب زيادة الطلب على عشبة ستيفيا انتشرت زراعته في فيتنام والبرازيل والأرجنتين والهند وكولومبيا، للحصول على محصول مفيد صحيا يستخدم للتحلية كبديل طبيعي وصحي للسكر.
من جانبها، قال الهيئة العامة للغذاء والدواء إنها قامت بتقييم منتجات المحليات الصناعية، ومنها ستيفيا وأسبارتيم ونشاء الذرة وغيرها. وثبت بالفحص والتقييم أنها آمنة ولا تشكل خطرا على صحة الإنسان. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أوصت هذا العام بعدم استخدام المحليات (بدائل السكر) الصناعية، سواء للتحكم في الوزن أو تقليل الأمراض غير المعدية.
دليل الصحة
أوضح مدير التغذية وسلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية فرانشيسكو برانكا، أن استبدال السكريات الحرة بالمحليات الصناعية لا يساعد في التحكم في الوزن على المدى الطويل. ويحتاج الناس إلى التفكير في طرق أخرى لتقليل تناول السكريات الحرة، مثل تناول الطعام الذي يحتوي على السكريات الطبيعية، مثل الفاكهة، أو الأطعمة والمشروبات غير المحلاة.
وأشارت مجلة Medical Xpress إلى أنه استنادا إلى المراجعة المنهجية لـ320 دراسة علمية، توصل الخبراء إلى أن بدائل السكر (المحليات الصناعية) لا توفر أي فائدة طويلة الأمد لتخفيض نسبة الدهون المتراكمة في الجسم لدى البالغين أو الأطفال، ولكن الخيار الأفضل وفقا للخبراء هو الامتناع تماما عن تناول الحلويات منذ الطفولة.
وذكر تقرير صحفي نشر في يناير 2023 أن الخبير الزراعي حمد العباس تمكن من زراعة 15 ألف عشبة من ستيفيا نقية بهدف إدخال نباتات وأشجار عشبية جديدة في البيئة المحلية لتسويقها وتوزيعها داخل نجران وخارجها.
محليات صناعية:
Sucralose
Maltodextrin
DextroseK
Sorbito

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