%70 من منتجات عشبة ستيفيا مخلوطة بسكر صناعي
التاريخ
9/19/2023 2:17:45 PM
(MENAFN- Al Watan) ستيفيا، هي عشبة حلوة المذاق، تم تصنيعها كمحليات، وتهافت عليها الناس، إلا أن %70 من منتجات هذه العشبة الموجودة في السوق السعودية ليس خيارًا صحيًا آمنًا، حيث تحتوي المكونات على مواد تمثل السكر الصناعي، وهذا لا يعني أن ليس هناك محليات ستيفيا نقية وعضوية، لكنها قليلة الانتشار لارتفاع سعرها.
إن المستخلص البالغ النقاء المستخرج من أوراق الستيفيا والمستخدم في المواد الغذائية، آمن تمامًا للاستهلاك البشري، كما تثبت خلاصة وافية لأكثر من 200 دراسة علمية، ولا يحتوي على سعرات حرارية، ولكنه أحلى 200 مرة من سكر المائدة، لذلك فهو خيار شائع للعديد من الأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن، إنما غالبًا ما تعالج الأصناف التجارية بشكل كبير، وتخلط مع مواد تحلية أخرى.
إضافات صناعية
يكشف الصيدلي مروان عبدالله أن %70 من منتجات عشبة ستيفيا الموجود في السوق السعودية تمت إضافة محليات صناعية إليها، هي مكتوبة على ملصق المنتج مثل Sucralose أو Maltodextrin أو DextroseK أو Sorbito، فإذا كنت مصابا بداء السكري أو تحاول إنقاص الوزن، إقرأ أولا ملصق منتج ستيفيا بعناية لمعرفة ما إذا تمت إضافة محليات عالية السعرات الحرارية أو تزيد نسبة السكر في الدم، أو قم بشراء منتج ستيفيا العضوي الخالي تمامًا من هذه المواد وهو مرتفع السعر كثيرًا مقارنة بالمنتجات المخلوطة. ويقوم البعض بزراعة العشبة بنفسه واستخدام الأوراق الكاملة لتحلية الأطعمة، حيث تتم زراعة نبات ستيفيا في عدد من الأراضي الإستوائية، وتزرع بشكل أساسي في الباراغواي وكينيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين، وبسبب زيادة الطلب على عشبة ستيفيا انتشرت زراعته في فيتنام والبرازيل والأرجنتين والهند وكولومبيا، للحصول على محصول مفيد صحيا يستخدم للتحلية كبديل طبيعي وصحي للسكر.
من جانبها، قال الهيئة العامة للغذاء والدواء إنها قامت بتقييم منتجات المحليات الصناعية، ومنها ستيفيا وأسبارتيم ونشاء الذرة وغيرها. وثبت بالفحص والتقييم أنها آمنة ولا تشكل خطرا على صحة الإنسان. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أوصت هذا العام بعدم استخدام المحليات (بدائل السكر) الصناعية، سواء للتحكم في الوزن أو تقليل الأمراض غير المعدية.
دليل الصحة
أوضح مدير التغذية وسلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية فرانشيسكو برانكا، أن استبدال السكريات الحرة بالمحليات الصناعية لا يساعد في التحكم في الوزن على المدى الطويل. ويحتاج الناس إلى التفكير في طرق أخرى لتقليل تناول السكريات الحرة، مثل تناول الطعام الذي يحتوي على السكريات الطبيعية، مثل الفاكهة، أو الأطعمة والمشروبات غير المحلاة.
وأشارت مجلة Medical Xpress إلى أنه استنادا إلى المراجعة المنهجية لـ320 دراسة علمية، توصل الخبراء إلى أن بدائل السكر (المحليات الصناعية) لا توفر أي فائدة طويلة الأمد لتخفيض نسبة الدهون المتراكمة في الجسم لدى البالغين أو الأطفال، ولكن الخيار الأفضل وفقا للخبراء هو الامتناع تماما عن تناول الحلويات منذ الطفولة.
وذكر تقرير صحفي نشر في يناير 2023 أن الخبير الزراعي حمد العباس تمكن من زراعة 15 ألف عشبة من ستيفيا نقية بهدف إدخال نباتات وأشجار عشبية جديدة في البيئة المحلية لتسويقها وتوزيعها داخل نجران وخارجها.
محليات صناعية:
Sucralose
Maltodextrin
DextroseK
Sorbito
MENAFN19092023000089011017ID1107100938
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