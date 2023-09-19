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مكتبة الملك عبدالعزيز تحتفي بمرور 5 سنوات على انطلاقتها في جامعة بكين

9/19/2023 2:17:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين بالصين اليوم، فعالياتها العلمية والثقافية بمناسبة مرور خمس سنوات على تدشينها.
واطلع الضيوف من الجانبين السعودي والصيني على أقسام المكتبة، والخدمات التي تقدمها لروادها من الأكاديميين والعلماء والباحثين والطلاب، وأبرز البرامج الثقافية والفعاليات التي تقيمها تعزيزا لإثراء الثقافتين العربية والصينية، وللتعاون العلمي والمعرفي بين المملكة والصين.

وتضمن الاحتفاء مجموعة من الفعاليات الثقافية والمعرفية تتمثل في التعريف بمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره الرائد في هذا المجال، قدمها أمين عام المجمع الدكتور عبدالله الوشمي أمين عام المجمع، ودورة تدريبية لتعليم اللغة العربية من تقديم الدكتور علي محمد العمري.
ويفتتح المشرف العام على المكتبة فيصل بن معمر، الخميس المقبل لقاء بعنوان:" الترجمة بين اللغة العربية والصينية: آفاق مستقبلية"، يشارك فيها نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالكريم الزيد، وعميدة كلية اللغات والترجمة في جامعة الأميرة نورة الدكتورة حمدة الغامدي، والملحق الثقافي السعودي في جمهورية الصين الشعبية الدكتور أحمد الزهراني، وعدد من الأساتذة الصينيين بالجامعات الصينية، وسفير جمهورية الصين الشعبية السابق لدى المملكة.

كما ستقام مسابقة الترجمة الدولية بين اللغتين العربية والصينية بين طلاب الجامعات، حيث يشمل الاحتفاء: عرضَ فيديو، احتفالًا بالذكرى الخامسةِ لتأسيسِ المكتبة، وإصدارَ كتابٍ تذكاريٍّ عن المناسبة.
يذكر أن أبرز الأعمال التي قامت بها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين: إطلاق المكتبة الرقمية العربية -الصينية، وإقامة عدد من المعارض الثقافية منها: معرض الخط العربي الصيني، وترجمة عدد من إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض إلى الصينية منها: موسوعة المملكة العربية السعودية، وكتاب صناعة السدو بين الماضي والحاضر، وكتاب ملامح وأماكن سعودية، وكتاب الحلي التراثية لنساء وسط الجزيرة العربية، ومجموعة أخرى تشمل قصص الأطفال.

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