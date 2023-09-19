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الجمارك السعودية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الكورية

9/19/2023 2:17:45 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مذكرة تفاهم مع دائرة الجمارك الكورية بشأن الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى البلدين، بحضو محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ومفوض الجمارك الكورية الجنوبية كوانغ هيو.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز أمن سلسلة الإمدادات وتيسير التجارة من خلال تبادل الامتيازات المقدمة للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين لدى جمارك البلدين، مما يُسهم في تسريع فسح البضائع في المنافذ الجمركية، ويُعزز من التبادل التجاري ودعم اقتصاد البلدين.
ويأتي توقيع المذكرة ضمن زيارة وفد الجمارك الكوري للهيئة وذلك لعقد الاجتماع الدوري الثالث بين الجانبين، حيث جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة عدد من الموضوعات الجمركية المشتركة.
كما استعرضت الهيئة خلال الاجتماع مبادرة "الفسح خلال ساعتين"، والتي تهدف إلى توحيد الجهود بين جهات الفسح الجمركي، إضافة إلى استعراض خدمة " الموظف الرقمي" والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة للمكلفين والعملاء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلوله في جميع المجالات الزكوية والضريبة والجمركية.
وزار الوفد الكوري أكاديمية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وجرى الاطلاع على البرامج التدريبية والتقنية المستخدمة في بناء قدرات موظفي الهيئة.

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