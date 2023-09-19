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صرف 82 مليون ريال مستحقات الدفعة الـ15لمزارعي القمح المحلي

9/19/2023 2:17:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الخامسة عشر لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ ، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.
وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (82,089,260) ريالاً، وذلك لكمية (45,169) طناً، لعدد (107) مزارعين. ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1,585,582,719) ريالاً، وذلك لكمية (892,491) طناً، لعدد (2596) مزارعاً.
يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (1,157,060) طناً، لعدد (3185) مزارعاً.

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