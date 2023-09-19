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تقرير سدافكو للاستدامة 2023 يُبرز التزام الشركة تجاه موظفيها والمجتمعات والبيئة والمساهمين

9/19/2023 2:17:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) تقريرها الثاني حول الاستدامة، والذي يكشف عن أداء الشركة في هذا المجال خلال المدّة بين 1 إبريل 2022 و8 أغسطس 2023. ويتناول التقرير جوانب عدّة تتضمّن إشراك أصحاب المصلحة، والحوكمة، ومبادرات التنمية المجتمعية، والمنتجات والخدمات، والجهود المبذولة نحو مستقبل رفيق بالبيئة والمناخ.
كما يتضمن التقرير الذي حمل عنوان "تعزيز الاستدامة"، تقييمًا موضوعيًا وشفافًا للمخاوف المتعلقة بمجال الحوكمة والشؤون البيئية والاجتماعية.
وبهذه المناسبة، أعرب باتريك ستيلهارت الرئيس التنفيذي لشركة سدافكو، عن شعوره بالرضا عن نتائج تقرير الاستدامة الثاني الصادر عن الشركة، قائلًا إن التقدّم الذي أحرزته سدافكو في مسيرتها نحو ترسيخ ممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة "ملحوظ وباعث على الرضا".
وأضاف: "يظل تركيزنا ثابتًا ومنصبًا على إعادة تنظيم استراتيجياتنا، ووضع الأفراد في صميم عملية التحوّل بأعمالنا، والسعي لخلق قيمة طويلة المدى للجميع، لذلك فإننا مطمئنون إلى كوننا نسير على الطريق الصحيح نحو خلق قيمة مستدامة لأعمالنا".
وأورد التقرير بيانات تتعلق بمواءمة القضايا المادية مع كل من برنامج التحوّل الوطني، الذي يُعدّ أحد أبرز العناصر المكوِّنة لرؤية السعودية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويخضع النهج المتبع في إعداد الجوانب المتعلقة بإشراك أصحاب المصلحة وتقييم المادّيات وإعداد المحتوى في التقرير، لمبادئ المبادرة العالمية لإعداد التقارير، المتمثلة في الدقة والتوازن والوضوح وقابلية المقارنة والاكتمال وإمكانية التحقق من صحتها.
وأكّد ستيلهارت أن جهود سدافكو للحدّ من الملوّثات في مياه الصرف الصحي أسفرت عن نتائج إيجابية وعن انخفاض كبير في مستويات ما يُعرف بـ "مطلوبية الأكسجين الكيميائية"، وأضاف: "ساهم تركيزنا على تدوير مخلفات التعبئة والتغليف في زيادة معدلات التدوير في سدافكو بنسبة 30%، ونحن ملتزمون بالحفاظ على هذا الزخم من خلال الإجراءات والتقنيات المبتكرة وإبرام علاقات الشراكة الناجحة".
وتفخر سدافكو بأنها من أوائل الشركات العاملة في المملكة من ناحية الاستفادة من الطاقة المتجدّدة والعمل من أجل مستقبل أفضل. وتدرس حاليًا إمكانية توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في تسعة مواقع إضافية تابعة لها بحلول عام 2024 بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المختصة في مجال الطاقة. ويمتد تركيز الشركة إلى عمليات أسطولها الرفيقة بالبيئة، والتي تعتمد كثيرًا على الطاقة المتجددة وتوظف ممارسات موفرة للطاقة، ما يمهّد الطريق لها أمام مستقبل خالٍ من الكربون.
وتشمل النقاط الرئيسة في التقرير ما يلي:
الحوكمة
تعطي سدافكو الأخلاقيات والنزاهة والحوكمة المؤسسية وخصوصية البيانات الأولوية التي تكفل لها الحفاظ على معايير رفيعة وحماية أصحاب المصلحة. وتنفّذ الشركة ضوابط لإدارة المخاطر وضمان الامتثال للمعايير البيئية والتنظيمية والعمالية.
المستهلك
تركّز سدافكو في جانب المستهلك على جودة المنتجات وسلامتها والمعايير الصحية والتغذوية، علاوة على إسعاد المستهلكين وابتكار المنتجات والامتثال للمعايير الوطنية لسلامة الأغذية ومعايير الملصقات الغذائية. وتهدف الشركة إلى تعزيز رفاه المستهلكين، ومنحهم تجربة ممتعة، وإطلاق مبادرات خاصة بتطوير المنتجات، كما تضمن إجراء أنشطة تسويقية أخلاقية عادلة تكفل مساعدة العملاء على اتخاذ خيارات مستنيرة.
البيئة والمناخ
تلتزم سدافكو بتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتحسين إدارة المياه والنفايات، واتباع ممارسات التوريد والتعبئة المستدامة لتقليل التأثيرات البيئية. وتولي الشركة أهمية كبيرة لكفاءة الطاقة، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والحفاظ على المياه، وإدارة النفايات، وإدارة سلسلة التوريد، وذلك لتقليل التكاليف والهوامش وتعزيز الممارسات المستدامة.
الأفراد والمجتمعات
تعطي سدافكو صحة الموظفين وسعادتهم والتأثير في المجتمعات أولوية كبيرة، من خلال وضع السياسات والمبادرات وتحديد الممارسات العادلة. كما تولي الشركة التنوع والشمول الاهتمام الكافي، لضمان بيئة عمل متنوعة، وتحرص على الحصول على المشتريات من مصادر محلية لتعزيز الاستقرار والعلاقات المجتمعية.

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