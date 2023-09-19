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جامعة الملك خالد توقع اتفاقية لتمكين التطوع والشراكة المجتمعية

9/19/2023 2:17:44 PM
(MENAFN- Al Watan) بدعم من هيئة تطوير عسير، وقَّعت مؤخراً جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، اتفاقية تعاون مع مؤسسة الوليد للإنسانية، التي يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال آل سعود، بهدف المشاركة في تطوير مجالات العمل التطوعي في القطاع التعليمي الجامعي انطلاقًا من تطوير محور الإنسان في استراتيجية عسير، ومن أجل العمل على تمكين المرأة والشباب في المجال التطوعي والإنساني على النحو الذي يمكّن من النهوض بفتيات وشباب المجتمع السعودي في مختلف المجالات للمساهمة الفاعلة في الارتقاء بالمجتمع، وذلك لإبراز الدور الريادي والحضاري للمجتمع في مجال التطوع تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
وأضافت الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية الأميرة لمياء بنت ماجد أن "الكشافة تلعب دوراً حاسمًا في تنمية المجتمعات وبناء الأمم حيث أن تمكين الشباب من خلال البرامج التطوعية له تأثير مضاعف على الأسر والمجتمعات والبلدان، ويمكن أن يحقق فوائد طويلة الأمد ويلهم الآخرين للمشاركة في مجتمعاتهم.
وذكرت بأن مؤسسة الوليد للإنسانية وحدت قواها مع هيئة تطوير منطقة عسير وجامعة الملك خالد لتحفيز الشباب والشابات للنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وتحسين حياة المجتمع في المملكة العربية السعودية".
من جانب جمعية الكشافة العربية السعودية، أوضحت الأميرة سما بنت فيصل آل سعود رئيسة لجنة فتيات الكشافة "تعد دراسات التأهيل الكشفي نقطة انطلاق العمل الكشفي المنظم، فمن خلالها يتم التركيز على تطوير أداء القيادات لممارسة المهام الكشفية المختلفة، التي تحدث الأثر الإيجابي في الفرد والمجتمع والعالم، ونشيد بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة الوليد للإنسانية في مشروع تأهيل القيادات الكشفية في الجامعات لدعم الحركة الكشفية النسائية في المملكة العربية السعودية".
وأوضح عميد عمادة شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور علي بن مسفر القحطاني أن مجالات العمل المشتركة تتمثل في المشاركة في مواءمة المنهج الكشفي مع النظام التطوعي ليتوافق مع المنهجية المتبعة في منظمة الكشافة العالمية وجمعية الكشافة العربية السعودية، والاستفادة من الدراسة البحثية التابعة لمؤسسة الوليد للإنسانية لتكون مرجعًا في تعزيز التطوع الكشفي والتي كان من أهم مخرجاتها أفضل الممارسات العالمية في التطوع إذ تمثلت في "دراسة مسحية وطنية للكشافة السعودية في خدمة المجتمع وتنمية الوطن".
كذلك تهدف الاتفاقية إلى إعداد طلاب وطالبات الجامعة للمشاركة داخل السعودية أو خارجها في المشاريع التنموية غير الربحية التي تندرج تحت الاستراتيجية المعتمدة من جمعية الكشافة العربية السعودية ومنظمة الكشافة العالمية، إذ تعزز العمل على النحو الذي يُمكِّن من النهوض بفتيات وشباب المجتمع السعودي في مختلف المجالات، ومنح فرصة للطلاب والطالبات للمشاركة في المجال التطوعي من جميع التخصصات ودعمهم وتمكينهم من خلال الفرق الكشفية لممارسة الأنشطة في إطار برنامج تحسين جودة الحياة وفق رؤية المملكة 2030.
كما نصت الاتفاقية أيضًا على المساهمة في تأهيل الطلاب والطالبات المتطوعين للنهوض بمسؤولياتهم تجاه تنمية المجتمع بدعم وتمكين التطوع في عددٍ من البرامج والمجالات والتي من شأنها تحقيق التنوع والشمول في مختلف الأنشطة.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن المبادرة التي تم إطلاقها من سنوات من قبل مؤسسة الوليد للإنسانية وهي الأولى في المملكة، بالشراكة مع منظمة الكشافة العالمية وتنفيذ جمعية الكشافة العربية السعودية ولجنة فتيات الكشافة بقيادة سمو الأميرة سما بنت فيصل، وتهدف إلى إعداد مجموعات كشافة نسائية وشبابية منظمة في الجامعات السعودية. وتم توقيع اتفاقيات مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض وجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل في المنطقة الشرقية؛ بالإضافة لجامعة الملك خالد وهيئة تطوير الدرعية. ويتم تنفيذ البرنامج التدريبي بسواعد وخبرات سعودية تم تأهيلها من خلال المبادرة.
وعلى مدار 4 عقود، قدمت مؤسسة الوليد للإنسانية الدعم وأنفقت أكثر من 16.5 مليارات ريال سعودي على برامج الرعاية الاجتماعية، ونفذت أكثر من 1000 مشروع في أكثر من 189 دولة حول العالم بقيادة 10 منسوبات سعوديات؛ ليصل عدد المستفيدين لأكثر من 1 مليار بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين. تتعاون المؤسسة مع مجموعة من المؤسسات الخيرية، والحكومية، والغير حكومية لمكافحة الفقر، وتمكين المرأة والشباب، وتنمية المجتمعات المحلية، وتوفير الإغاثة في حالات الكوارث، وخلق التفاهم الثقافي من خلال التعليم.

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