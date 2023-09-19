بداية سلبية للأولمبي

بداية سلبية للأولمبي
التاريخ
9/19/2023 2:17:44 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتفى المنتخب السعودي تحت 23 عاما بالتعادل السلبي مع نظيره الإيراني، في افتتاح منافسات لعبة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية الـ19 المقامة حاليا في الصين والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، ليحصل الأخضر على أولى نقاطه في المجموعة الثانية.
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