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بداية سلبية للأولمبي

9/19/2023 2:17:44 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتفى المنتخب السعودي تحت 23 عاما بالتعادل السلبي مع نظيره الإيراني، في افتتاح منافسات لعبة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية الـ19 المقامة حاليا في الصين والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، ليحصل الأخضر على أولى نقاطه في المجموعة الثانية.

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