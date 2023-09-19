رسامة إيرانية تحقق حلمها بلقاء الدون

رسامة إيرانية تحقق حلمها بلقاء الدون
التاريخ
9/19/2023 2:17:44 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت الإيرانية فاطمة حمامي الرسامة من ذوي الإعاقة، اليوم، حلمها بلقاء اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالد قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، الذي استقبلها في مقر سكن فريق بطهران، وتسلم هدية منها عبارة عن لوحتين من أعمالها، رسمتها للاعب الأشهر عالمياً.
ونشر حساب النصر عبر منصة ((إكس)) للتواصل الاجتماعي، فيديو للدون وهو يستقبل الرسامة الإيرانية، حيث احتضنها وقبل هديتها، فيما منحها قميصاً للفريق الأصفر يحمل رقمه وتوقيعه.
وحظي النصر باستقبال تاريخي في العاصمة الإيرانية، حيث توافدت الجماهير إلى المطار لاستقباله، ورافقت حافلته إلى مقر السكن، وتجمهرت حتى ساعات متأخره من الليل أمام الفندق الذي يسكنه.
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