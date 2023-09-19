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رسامة إيرانية تحقق حلمها بلقاء الدون

9/19/2023 2:17:44 PM
(MENAFN- Al Watan) حققت الإيرانية فاطمة حمامي الرسامة من ذوي الإعاقة، اليوم، حلمها بلقاء اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالد قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، الذي استقبلها في مقر سكن فريق بطهران، وتسلم هدية منها عبارة عن لوحتين من أعمالها، رسمتها للاعب الأشهر عالمياً.
ونشر حساب النصر عبر منصة ((إكس)) للتواصل الاجتماعي، فيديو للدون وهو يستقبل الرسامة الإيرانية، حيث احتضنها وقبل هديتها، فيما منحها قميصاً للفريق الأصفر يحمل رقمه وتوقيعه.


وحظي النصر باستقبال تاريخي في العاصمة الإيرانية، حيث توافدت الجماهير إلى المطار لاستقباله، ورافقت حافلته إلى مقر السكن، وتجمهرت حتى ساعات متأخره من الليل أمام الفندق الذي يسكنه.

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