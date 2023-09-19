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السعودية تقود جهودا لتنشيط عملية السلام في فلسطين المحتلة

9/19/2023 2:17:44 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت السعودية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مصر والأردن ((جهودا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط))، وفقا لبيان مشترك صدر عن السعودية والاتحاد الأوروبي.
وذكر البيان أن هذه المبادرة، التي تم إطلاقها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور نحو 50 وزيرا للخارجية من مختلف أنحاء العالم، تهدف إلى ((إنشاء حزمة دعم السلام لتعظيم فوائد السلام للإسرائيليين والفلسطينيين بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي)).
وأضاف أن ((الوضع في المنطقة لا يزال يمثل تحديا))، مشددا على ((الضرورة الملحة لتنشيط عملية السلام على أساس حل الدولتين)).
الحفاظ على حل الدولتين
ووفقا للبيان، تتركز الجهود على ((الحفاظ على حل الدولتين، واحترام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس، وتعتمد على مبادرة السلام العربية وعرض السلام الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لعام 2013، مع التركيز على تحقيق مكاسب السلام الشامل)).
وذكر البيان: ((تم تشكيل فرق عمل لتوضيح مكونات حزمة دعم السلام، التي تغطي التعاون السياسي والأمني، والجوانب الاقتصادية والبيئية، والبعد الإنساني، وسيتم تقييم التقدم بشكل منتظم، بهدف تقديم الحزمة بحلول سبتمبر 2024)).
مفاوضات ذات مصداقية
ويدعو المبادرون إلى ((وضع حد للإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، ويحثون على إجراء مفاوضات ذات مصداقية))، ويشددون على ((أهمية دعم التنمية الاقتصادية الفلسطينية)).
وقالوا إن ((جهد يوم السلام لا يمكن أن يحقق السلام في حد ذاته، لكنه يمكن أن يساهم في عصر جديد من الرخاء والإنجاز والتعاون بين جميع دول وشعوب المنطقة، ونأمل أن تنضموا إلينا جميعا في هذا المسعى الضروري)).
أبرز ملامح جهود تنشيط السلام
- الحفاظ على حلّ الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، ومستقلة، ومتصلة الأراضي، وقابلة للحياة على أساس خطوط 1967.
- احترام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتنفيذ الكامل لها. وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين كافة التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
- الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، مع التأكيد على الوصاية الهاشمية.
- إحياء عملية السلام للوصول إلى حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن. ومبادرة السلام العربية لعام 2002 ومبادرة الاتحاد الأوروبي لدعم السلام لعام 2013.
- صياغة ((حزمة شاملة لدعم السلام))، وطرحها عندما يتوصل الطرفان إلى اتفاق سلام على أساس حل الدولتين.
- احترام مبدأ أن جميع المنافع المرتبطة بهذه الحزمة، لا يمكن أن تتحقق إلا في يوم السلام (الاتفاق بين الطرفين)، لا قبله ولا تمهيداً له.

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