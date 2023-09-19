طائرة إغاثية سعودية رابعة تصل ليبيا

طائرة إغاثية سعودية رابعة تصل ليبيا
التاريخ
9/19/2023 2:17:44 PM
(MENAFN- Al Watan) وصلت إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة، حاملة على متنها 90 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة أخيرًا، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية، لإغاثة متضرري الفيضانات.
ويأتي ذلك امتدادًا لجهود المملكة العربية السعودية النبيلة لدعم الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.
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