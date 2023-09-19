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سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لتشغيل مركز غسل كلوي بمحافظة يمنية

9/19/2023 2:17:43 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، اتفاقية مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني في اليمن، لتنفيذ المرحلة الخامسة من مشروع تشغيل مركز الغسل الكلوي بمحافظة الضالع، والتي وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج، المهندس أحمد البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز، الدكتور عبدالله المعلم، أنه سيجرى بموجب الاتفاقية تأمين الأدوية ومستهلكات الغسل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي في محافظة الضالع، وتجهيز مركز الغسل الكلوي بـ18 جهازا، بالإضافة إلى توفير المعدات الطبية ومواد المختبر، وتركيب محطة تحلية مياه إضافية؛ للتأكد من تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة عالية، والتعاقد مع استشاري متخصص بأمراض الكلى، للإشراف على علاج الحالات، ومتابعتها عن كثب، مما يخفف المعاناة عن كاهل المريض وعائلته، فضلا عن توزيع وجبات خفيفة للمرضى بعد جلسات الغسل.

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