هل يفعلها ماسك ويفرض رسوما على جميع مستخدمي منصة X
التاريخ
9/19/2023 2:17:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أشار إيلون ماسك، الاثنين، إلى أن منصة "إكس" المعروفة سابقا بتويتر تستعد لفرض رسوم على جميع المستخدمين، وفق ما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقال ماسك، مالك المنصة، إن فرض رسوم من شأنه أن يمنع الروبوتات أو الحسابات الآلية التي أصبحت مصدر إزعاج.
واقترح الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، أغنى شخص في العالم، أن تفرض "إكس" رسوما على قاعدة مستخدميها.
وفي الوقت الحالي، يفرض الموقع رسوما على المستخدمين فقط مقابل خدمة الاشتراك "X Premium"، التي تقدم امتيازات مثل علامة التحقق من الحساب، وتكلف 11 دولارا شهريا في الولايات المتحدة.
وقال ماسك "نتجه لفرض رسم صغير شهري على المستخدمين، مضيفا أن تكلفة إعداد الروبوتات ضئيلة جدا، لذلك فرض رسوم على الحساب ببضع دولارات يمكن أن يوقف مشغلي الروبوتات.
وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، في كل مرة يريد فيها منشئ الروبوت إنشاء روبوت آخر، سيحتاج إلى طريقة دفع جديدة".
ولدى المنصة 550 مليون مستخدم شهريا، ينتجون ما يصل إلى 200 مليون مشاركة يوميا، بحسب ماسك.
ويأتي ذكر ماسك لاحتمال فرض رسوم اشتراك على المستخدمين في وقت تعاني المنصة من انخفاض الإعلانات، وهي مصدر دخلها الرئيسي.
وأوضح ماسك أن مقاطعة المعلنين، مدفوعة بمخاوف بشأن قيادته للمنصة وإدارتها للمحتوى غير اللائق أو البغيض، وتسببت في انخفاض إيرادات الإعلانات بنسبة 60%.
وسرحت "إكس" أكثر من نصف قوتها العاملة في إطار إجراء لخفض التكاليف، بعد أن استحوذ ماسك على الشركة، في أكتوبر الماضي.
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