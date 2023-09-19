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هل يفعلها ماسك ويفرض رسوما على جميع مستخدمي منصة X

9/19/2023 2:17:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أشار إيلون ماسك، الاثنين، إلى أن منصة "إكس" المعروفة سابقا بتويتر تستعد لفرض رسوم على جميع المستخدمين، وفق ما نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقال ماسك، مالك المنصة، إن فرض رسوم من شأنه أن يمنع الروبوتات أو الحسابات الآلية التي أصبحت مصدر إزعاج.
واقترح الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، أغنى شخص في العالم، أن تفرض "إكس" رسوما على قاعدة مستخدميها.
وفي الوقت الحالي، يفرض الموقع رسوما على المستخدمين فقط مقابل خدمة الاشتراك "X Premium"، التي تقدم امتيازات مثل علامة التحقق من الحساب، وتكلف 11 دولارا شهريا في الولايات المتحدة.
وقال ماسك "نتجه لفرض رسم صغير شهري على المستخدمين، مضيفا أن تكلفة إعداد الروبوتات ضئيلة جدا، لذلك فرض رسوم على الحساب ببضع دولارات يمكن أن يوقف مشغلي الروبوتات.
وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، في كل مرة يريد فيها منشئ الروبوت إنشاء روبوت آخر، سيحتاج إلى طريقة دفع جديدة".
ولدى المنصة 550 مليون مستخدم شهريا، ينتجون ما يصل إلى 200 مليون مشاركة يوميا، بحسب ماسك.
ويأتي ذكر ماسك لاحتمال فرض رسوم اشتراك على المستخدمين في وقت تعاني المنصة من انخفاض الإعلانات، وهي مصدر دخلها الرئيسي.
وأوضح ماسك أن مقاطعة المعلنين، مدفوعة بمخاوف بشأن قيادته للمنصة وإدارتها للمحتوى غير اللائق أو البغيض، وتسببت في انخفاض إيرادات الإعلانات بنسبة 60%.
وسرحت "إكس" أكثر من نصف قوتها العاملة في إطار إجراء لخفض التكاليف، بعد أن استحوذ ماسك على الشركة، في أكتوبر الماضي.

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