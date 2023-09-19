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إطلاق دليل تجارب المدينة المنورة

9/19/2023 2:17:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة، المهندس فهد بن محمد البليهشي،((دليل تجارب المدينة المنورة)) الذي أعده برنامج المدن الذكية بالهيئة، ليكون نموذجًا يُصمم ويحدد العيادات اليومية للسكان والزوار ويضع إطارًا فريدًا لنمط الحياة الحضرية في المدن.
وأكد البليهشي في الكلمة الرئيسية لحفل الإطلاق، أن الدليل يتضمن 146 تجربة وسلوكًا يوميًا تم توثيقه من خلال 8 فئات مختلفة تُمثل السكّان والزوار؛ وذلك في قوالب حيّة تفاعلية ليكون بذلك مرجعًا للمطورين والمتخصصين في فهم أنماط الحركة والمتطلبات الأسياسية، ويسهم في رفع مستوى جودة الحياة ويثري تجربتهم.
وأشار إلى أن دليل تجارب المدينة يأتي ضمن دور الهيئة في التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، بالإضافة إلى المجتمع بهدف تعزيز مشاركته في جميع الأنشطة اليومية فضلاً عن تنويع النشاط الاقتصادي، والعمل على تعزيز مكانة المدينة المنورة ضمن المدن السعودية المنافسة لتكون بين مدن العالم الأكثر ملاءمة للمعيشة وجودة الحياة.
وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن رؤية الدليل المتمثلة في تجسيد الحلول والتجارب المحتملة التي تقدمها المدينة الذكية لتلبية احتياجات السكّان والزوار في المدينة المنورة عبر الأمثلة التوضيحية التي ترسم ملامح تلك التجارب، بما يعزز مستوى التنافسية للمدينة المنورة، والتي تعكس إستراتيجية المدينة الذكية وبرنامج أنسنة المدينة المتمحورة حول الإنسان.
ثم استعرض الحفل نموذجًا لمتحف المدينة الرقمي، الذي يستكشف المدينة المنورة عبر رحلة تفاعلية لتاريخ المدينة ومعالمها، مع تقنية الواقع المعزّز وبصورة حيّة عبر التطبيق الإلكتروني في الهواتف الذكية، بالإضافة إلى منظومة خدمات النقل العام والإرشاد السياحي، والعديد من الخدمات المتنوعة التي يوفرها التطبيق.

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