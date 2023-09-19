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29 مخالفا لأنظمة الرعي

9/19/2023 2:17:43 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (29) مخالفًا لنظام البيئة، (20) مواطنًا، و(9) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1091) متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في منطقة مكة المكرمة، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية شرعان، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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