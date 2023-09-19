وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في جمعية الأمم المتحدة

وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في جمعية الأمم المتحدة
التاريخ
9/19/2023 2:17:42 PM
(MENAFN- Al Watan) نيابة عن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، وفد المملكة المشارك في افتتاح جلسة المناقشات العامة لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78.
وضم وفد المملكة سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.
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