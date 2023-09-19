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أمان يطالب بإلغاء تعميم وزارة الداخلية في غزة بشأن عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والأجنبية

9/19/2023 2:14:49 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN / رأى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) أن التعميم الصادر عن الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية في قطاع غزة رقم (4/2023) الصادر بتاريخ 18/9/2023، الذي ينص على ضرورة التنسيق المسبق مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة والحصول على الموافقات اللازمة وفق الآليات المعتمدة لديها بشأن برامج ومشاريع الجمعيات والهيئات المحلية والأجنبية،
مخالف لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات الخيرية، ويمثل تدخلا في عمل الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية،
ومحاولة لتقييد عملها والحد من مشاركتها في إدارة الشأن العام.

وأكد ائتلاف أمان أن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسساته على اختلاف مجالاتها وبرامجها تسعى بالدرجة الأولى لخدمة المصلحة العامة وتلبية حاجات المواطنين ومتطلباتهم في ظل الأزمات التي تعصف بالواقع الفلسطيني، وأنه من المؤكد أن نتائج هذا التقييد ستعود بالسلب على المجتمع بأكمله وتخل بمبدأ التشاركية والتعاون ما بين القطاعات المختلفة، في حين أن قانون الجمعيات ينطلق بالأساس من حرية الجمعيات في العمل لطالما أنها تمارس أعمالها ضمن نظامها المعتمد.وعليه،

وطالب أمان وزارة الداخلية بغزة بإلغاء التعميم الصادر عنها بحق الجمعيات الخيرية والأهلية والأجنبية فوراً، لعدم قانونيته والتقيد بقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000م وأحكام القانون الأساسي.

MENAFN19092023000205011050ID1107100883

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