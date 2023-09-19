استشهاد شاب: إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة شرق غزة

استشهاد شاب: إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة شرق غزة
التاريخ
9/19/2023 2:14:48 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة /PNN / اعلنت وزارة الصحة عن استشهاد شاب 25 عاما شرق خان يونس وإصابة 9
فلسطينيين بجراح مختلفة بينها حالة خطيرة، برصاص قوات الاحتلال شرق قطاع غزة".
كما و
أصيب عدد من المواطنين بحالة اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وأفاد مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة خلف السياج الفاصل شرق قطاع غزة، أطلقت العديد من قنابل الغاز صوب المتظاهرين المتواجدين في منطقة خزاعة شرق خان يونس ومنطقة أبو صفية شرقي جباليا، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق.
واعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن اصابة 4 مواطنين بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في المناطق الشرقية للقطاع.
واوضحت المصادر انه جرى "نقل إصابة خطيرة في الرأس جراء قمع الاحتلال للمتظاهرين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة".
يتبع ...
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