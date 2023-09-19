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استشهاد شاب: إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال مسيرة شرق غزة

9/19/2023 2:14:48 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN / اعلنت وزارة الصحة عن استشهاد شاب 25 عاما شرق خان يونس وإصابة 9
فلسطينيين بجراح مختلفة بينها حالة خطيرة، برصاص قوات الاحتلال شرق قطاع غزة".

كما و
أصيب عدد من المواطنين بحالة اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة خلف السياج الفاصل شرق قطاع غزة، أطلقت العديد من قنابل الغاز صوب المتظاهرين المتواجدين في منطقة خزاعة شرق خان يونس ومنطقة أبو صفية شرقي جباليا، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق.

واعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن اصابة 4 مواطنين بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في المناطق الشرقية للقطاع.

واوضحت المصادر انه جرى "نقل إصابة خطيرة في الرأس جراء قمع الاحتلال للمتظاهرين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة".

يتبع ...

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