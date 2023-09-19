الصحة: شهيدان و ١٢ إصابة حتى الان في عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم جنين

الصحة: شهيدان و ١٢ إصابة حتى الان في عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم جنين
التاريخ
9/19/2023 2:14:47 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
جنين /PNN / استشهد شابان فلسطينيان واصيب خمسة عشر اخرون برصاص الاحتلال الاسرائيل خلال اقتحامه مخيم جنين مساء اليوم الثلاثاء.
و وقعت اشتباكات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم بشكل سريع بعد الاشتباك مع وحدة من المستعربين التي حرى تعزيزها بعشرات الاليات وجرافات وطائرات مروحية ومسيرة تم تفجير احدى المسيرات باحد المواقع داخل المخيم.
وحاصر جيش الاحتلال منزل احد المطاردين من كتائب شهداء الاقصى الجناح العسكري المسلح لحركة فتح وقام بقصفه والاشتباك مع المقاومين بشكل عنيف .
وكانت وزارة الصحة
قد اعلنت في وقت ستبق عن وقوع إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في البطن وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي الى جانب اصابة عدد اخر من المواطنين الفلسطينيين في مخيم جنين.
وبحسب وزارة الصحة فقد ارتفى شهيدان و وصل ١٢ إصابة بينها اصابات خطيرة إلى مستشفى جنين الحكومي..
وافاد
شهود عيان بوقوع اشتباكات مسلحة عنيفة تدور في جنين مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم من عدة محاور".
وقالت مصادر محلية ان "تعزيزات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة تتوجه نحو مخيم جنين حيث يحاصر الاحتلال منزل أحد المطاردين".
واوضحت المصادر ان جيش الاحتلال نشر
قناصة على أسطح المباني في مخيم جنين.
وقامت
قوات الاحتلال باطلاق صاروخ موجه نحو منزل الأسير المحرر محمد أبو البهاء أحد قادة كتائب الاقصى " حركة فتح " بجنين.
وقالت مصادر بمخيم جنين الوضع داخل المخيم صعب للغاية موضحة ان جيش الاحتلال يمنع وصول مركبات الإسعاف لنقل المصابين .
من جهتها قالت القناة 12 العبرية ان جيش الاحتلال شن الجيش هجوما بمسيّرة انتحارية في جنين.
وقالت مصادر الاحتلال ان الجيش يشن عملية عسكرية في جنين تشارك فيها وحدة دفدوفان وإستطلاع جولانى وحرس الحدود وتتركز العمليه فى نقطتين الأولى حول منزل يتحصن فيه احد المطلوبين والثانيه فى نقطة يتركز فيها المسلحون ويطلقون النار تجاه القوات.
واضافت المصادر العبرية نقلا عن المتحدث باسم جيش الإحتلال قرله ايضا ان مسيرة درون من نوع "ماعوز" قصفت قبل قليل في مخيم جنين.
المصادر العبرية قالت
ان جيش الاحتلال يواصل محاولات سحب جرافة له تحت غطاء ناري كثيف، بعد إعطابها بعبوة ناسفة بمحيط مخيم جنين.
وقالت المصادر العبرية ان وزير الجيش يوآف غالانت على اتصال متواصل مع رئيس الأركان ورئيس الشاباك ويجري إطلاعه على تفاصيل العملية العسكرية
في جنين.
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