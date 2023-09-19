الصحة: شهيدان و ١٢ إصابة حتى الان في عدوان الاحتلال المتواصل على مخيم جنين

و وقعت اشتباكات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم بشكل سريع بعد الاشتباك مع وحدة من المستعربين التي حرى تعزيزها بعشرات الاليات وجرافات وطائرات مروحية ومسيرة تم تفجير احدى المسيرات باحد المواقع داخل المخيم.



وحاصر جيش الاحتلال منزل احد المطاردين من كتائب شهداء الاقصى الجناح العسكري المسلح لحركة فتح وقام بقصفه والاشتباك مع المقاومين بشكل عنيف .

وكانت وزارة الصحة

قد اعلنت في وقت ستبق عن وقوع إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في البطن وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي الى جانب اصابة عدد اخر من المواطنين الفلسطينيين في مخيم جنين.

وبحسب وزارة الصحة فقد ارتفى شهيدان و وصل ١٢ إصابة بينها اصابات خطيرة إلى مستشفى جنين الحكومي..

وافاد

شهود عيان بوقوع اشتباكات مسلحة عنيفة تدور في جنين مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم من عدة محاور".

وقالت مصادر محلية ان "تعزيزات عسكرية إسرائيلية ترافقها جرافة تتوجه نحو مخيم جنين حيث يحاصر الاحتلال منزل أحد المطاردين".

واوضحت المصادر ان جيش الاحتلال نشر

قناصة على أسطح المباني في مخيم جنين.



وقامت

قوات الاحتلال باطلاق صاروخ موجه نحو منزل الأسير المحرر محمد أبو البهاء أحد قادة كتائب الاقصى " حركة فتح " بجنين.

وقالت مصادر بمخيم جنين الوضع داخل المخيم صعب للغاية موضحة ان جيش الاحتلال يمنع وصول مركبات الإسعاف لنقل المصابين .

من جهتها قالت القناة 12 العبرية ان جيش الاحتلال شن الجيش هجوما بمسيّرة انتحارية في جنين.

وقالت مصادر الاحتلال ان الجيش يشن عملية عسكرية في جنين تشارك فيها وحدة دفدوفان وإستطلاع جولانى وحرس الحدود وتتركز العمليه فى نقطتين الأولى حول منزل يتحصن فيه احد المطلوبين والثانيه فى نقطة يتركز فيها المسلحون ويطلقون النار تجاه القوات.

واضافت المصادر العبرية نقلا عن المتحدث باسم جيش الإحتلال قرله ايضا ان مسيرة درون من نوع "ماعوز" قصفت قبل قليل في مخيم جنين.

المصادر العبرية قالت

ان جيش الاحتلال يواصل محاولات سحب جرافة له تحت غطاء ناري كثيف، بعد إعطابها بعبوة ناسفة بمحيط مخيم جنين.

وقالت المصادر العبرية ان وزير الجيش يوآف غالانت على اتصال متواصل مع رئيس الأركان ورئيس الشاباك ويجري إطلاعه على تفاصيل العملية العسكرية

في جنين.



