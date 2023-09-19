انضمام مصر للبريكس يرفع حجم التعاون الاقتصادي مع البرازيل

القاهرة – فتح موافقة مجموعة البريكس التي تضم (البرازيل، روسيا، الصين، الهند، وجنوب أفريقيا)، مؤخرًا علي انضمام مصر اعتبارا من مطلع 2024، الباب أمام الحديث عن كيفية الاستفادة المشتركة لكافة الدول من هذا التحالف الاقتصادي الكبير.

وقالت المستشار التجاري نشوي صلاح رئيس المكتب التجاري المصري في ساو باولو، إن قيمة واردات مصر من البرازيل سجلت العام الماضي 2.8 مليار دولار، 30% منها سلع غذائية واستراتيجية“لحوم ودواجن وصويا، وذرة وغيرها.

وأوضحت خلال ندوة نظمتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، حول انضمام مصر للبريكس، بحضور الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله، أن قيمة الصادرات المصرية للبرازيل سجلت العام الماضي 630 مليون دولار، تستحوذ الأسمدة والكيماويات على النصيب الأكبر منها بنسبة 80%.

وذكرت صلاح أن الاقتصاد البرازيلي يحتل المرتبة من 13 إلى 15 بأقوى الاقتصادات العالمية، كما تعد البرازيل بوابة الأمن الغذائي للعالم، والنشاط الاقتصادي في البرازيل قائم على الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية، وكما أنها لم تتأثر بشكل كبير بجائحة كورونا حيث استمرت الشركات والمصانع بالعمل، وكان هناك توفر لكافة السلع، واستطاعت أن تحقق فائضا في الميزان التجاري، وكذلك تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح وبدأت في تصديره لبعض الدول مثل مصر، والدول العربية.

وردا علي إمكانية التعامل بالعملات المحلية في العلاقات التجارية بين مصر والبرازيل، ذكرت صلاح أن البرازيل وقعت اتفاق مع الصين على مستوى البنوك المركزية في البلدين وتم تفعيله، منوهة بأن البرازيل ليس لديها مشكلة في الاحتياطي من الدولار حيث يصل لنحو 200 مليار دولار.

وعن جذب الاستثمارات البرازيلية لمصر في البريكس، قالت أن معظم الاستثمارات في البرازيل شركات عالمية، بينما تعمل الشركات البرازيلية في الصناعات المغذية والتكاملية، وأيضا في اللوجستيات والصوامع وإنتاج الحبوب.

وأشارت إلي أن الشركات العاملة في مجال اللوجستيات والصوامع وإنتاج الحبوب لا تمانع أن تستثمر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مركز لها لتخزين الحبوب وتصدرها للدول الأوروبية والعربية، خاصة في ظل عدم امتلاكها لاتفاقيات تجارة حرة مع دول كثيرة.

قال يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إن عضوية مصر في البريكس وانضمامها إلي بنك التنمية الجديد يعد نقلة كبيرة للاقتصاد الوطني خاصة في مجال التجارة والاستثمار والتمويل، كما ستستفيد منها قطاعات عديدة، على رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية والسياحية والخدمية.

واضاف إن تحقيق مصر الاستفادة القصوى من الملفات التي تطرح من دول البريكس تتوقف على مهارات تلك الدول في التفاوض والتواجد بشكل مكثف في الاجتماعات الخاصة بالتجمع بالإضافة إلي قبول مجتمع الأعمال لفكرة التبادل التجاري بالعملات المحلية أو تسوية جزء من المعاملات التجارية بالعملات المحلية.