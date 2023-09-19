المملكة العربية السعودية تقود المرحلة المقبلة في تطوير المحتوى المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي
التاريخ
9/19/2023 10:26:12 AM
(MENAFN- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
لعبت المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي دوراً فاعلاً في قيادة المحتوى المحلي ودفع تأثيره في المنطقة، مدعومة بالحاجة إلى تنويع اقتصادها لمرحلة ما بعد النفط، وبناء قدرات محلية جديدة لتعزيز المستقبل الاقتصادي للبلاد.
وصرح ديفيد موني، نائب الرئيس ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إفيشيو بأن المملكة ساهمت بشكلٍ بارز في عملية تسريع وتطوير وتنفيذ برامج تطوير المحتوى المحلي في ظل التطور التكنولوجي المتسارع والثورة الصناعية الناشئة الجديدة، وذلك بهدف استمرارية المملكة على المنافسة وتعزيز اقتصادها في المستقبل.
وأضاف:“تمتلك المملكة العربية السعودية واحداً من أكثر البرامج تقدماً في المنطقة في مجال المحتوى المحلي والنظام البيئي، وتشكل معياراً أساسياً في تطوير وتسريع مبادرات المحتوى المحلي الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لما تتمتع به بالعديد من عوامل النجاح الرئيسية.”
وقد قامت شركة إفيشيو الرائدة المتخصصة في استشارات تطوير المحتوى المحلي والمشتريات وسلاسل التوريد، بتطوير أفضل سياسات وبرامج تطوير المحتوى في المنطقة لأكثر من عقد في الزمان.
رحلة المحتوى المحلي لإفيشيو في المملكة العربية السعودية
وقال:“في الفترة ما بين 2017 و 2020 قمنا بتطوير أفضل برامج المحتوى المحلي للشركات الوطنية الرائدة في العديد من الصناعات، بما في ذلك الكهرباء والتعدين والنفط والغازوالبتروكيماويات والاتصالات والسفر والسياحة. وكانت هذه البرامج أساسية في ترجمة الأنظمة إلى أعمال، حيث كان لإفيشيو دوراً حاسماً في ابتكار وتنفيذ مبادرات تنمية السوق المحلي، بما في ذلك برامج تطوير الموردين وجذب المستثمرين لتعزيز نمو المحتوى المحلي.”
كما صرح آدم بأن إفيشيو شاركت مؤخراً في تطويرتصميم وتقديم برامج المحتوى المحلي لمجموعة أوسع من الشركات الرائدة في مجالات الطيران وصناديق الاستثمار، إلى جانب تطوير نظام أعمال شامل لتمكين المحتوى المحلي من خلال عوامل تمكينية تشمل الحوافز الضريبية، أدوات تخصيص الأراضي، آليات التفضيل السعري وغيرها من العوامل التي تملكها وتديرها الجهات الحكومية.
وأضاف:“تواصل إفيشيو عملها مع الشركات الوطنية الرائدة لتأمين برامج المحتوى المحلي الخاصة بهم في المستقبل، وتطوير فرص جديدة لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تحقيق التأثير من خلال الاستفادة من الاتجاهات الناشئة- مثل التصنيع المستدام، والحوكمة البيئية والاجتماعية، والاقتصاد الدائري، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحقيق أهدافها المتمثلة بأن تصبح رائدة في الصناعات الجديدة وتقنيات الطاقة الخضراء وغيرها من الصناعات الناشئة ذات التقنية والاستثمارات العالية.”
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