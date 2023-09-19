المملكة العربية السعودية تقود المرحلة المقبلة في تطوير المحتوى المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي

الرياض – أصداف نيوز:

لعبت المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي دوراً فاعلاً في قيادة المحتوى المحلي ودفع تأثيره في المنطقة، مدعومة بالحاجة إلى تنويع اقتصادها لمرحلة ما بعد النفط، وبناء قدرات محلية جديدة لتعزيز المستقبل الاقتصادي للبلاد.

وصرح ديفيد موني، نائب الرئيس ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إفيشيو بأن المملكة ساهمت بشكلٍ بارز في عملية تسريع وتطوير وتنفيذ برامج تطوير المحتوى المحلي في ظل التطور التكنولوجي المتسارع والثورة الصناعية الناشئة الجديدة، وذلك بهدف استمرارية المملكة على المنافسة وتعزيز اقتصادها في المستقبل.

وأضاف:“تمتلك المملكة العربية السعودية واحداً من أكثر البرامج تقدماً في المنطقة في مجال المحتوى المحلي والنظام البيئي، وتشكل معياراً أساسياً في تطوير وتسريع مبادرات المحتوى المحلي الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لما تتمتع به بالعديد من عوامل النجاح الرئيسية.”

وقد قامت شركة إفيشيو الرائدة المتخصصة في استشارات تطوير المحتوى المحلي والمشتريات وسلاسل التوريد، بتطوير أفضل سياسات وبرامج تطوير المحتوى في المنطقة لأكثر من عقد في الزمان.

رحلة المحتوى المحلي لإفيشيو في المملكة العربية السعودية

وقال:“في الفترة ما بين 2017 و 2020 قمنا بتطوير أفضل برامج المحتوى المحلي للشركات الوطنية الرائدة في العديد من الصناعات، بما في ذلك الكهرباء والتعدين والنفط والغازوالبتروكيماويات والاتصالات والسفر والسياحة. وكانت هذه البرامج أساسية في ترجمة الأنظمة إلى أعمال، حيث كان لإفيشيو دوراً حاسماً في ابتكار وتنفيذ مبادرات تنمية السوق المحلي، بما في ذلك برامج تطوير الموردين وجذب المستثمرين لتعزيز نمو المحتوى المحلي.”

كما صرح آدم بأن إفيشيو شاركت مؤخراً في تطويرتصميم وتقديم برامج المحتوى المحلي لمجموعة أوسع من الشركات الرائدة في مجالات الطيران وصناديق الاستثمار، إلى جانب تطوير نظام أعمال شامل لتمكين المحتوى المحلي من خلال عوامل تمكينية تشمل الحوافز الضريبية، أدوات تخصيص الأراضي، آليات التفضيل السعري وغيرها من العوامل التي تملكها وتديرها الجهات الحكومية.

وأضاف:“تواصل إفيشيو عملها مع الشركات الوطنية الرائدة لتأمين برامج المحتوى المحلي الخاصة بهم في المستقبل، وتطوير فرص جديدة لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تحقيق التأثير من خلال الاستفادة من الاتجاهات الناشئة- مثل التصنيع المستدام، والحوكمة البيئية والاجتماعية، والاقتصاد الدائري، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحقيق أهدافها المتمثلة بأن تصبح رائدة في الصناعات الجديدة وتقنيات الطاقة الخضراء وغيرها من الصناعات الناشئة ذات التقنية والاستثمارات العالية.”